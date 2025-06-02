金門狹巷住宅廚房深夜起火！抽油煙機、瓦斯爐燒毀　險延燒鄰戶

▲金門一處民宅廚房深夜傳出火警。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣消防局1日深夜11時32分許接獲報案，金城鎮珠浦南路某住宅發生火警，由於事發地點在狹小巷弄內、鄰近多棟民宅，驚動鄰近居民。所幸民眾即時發現並自行撲滅，消防人員趕抵後協助降溫排煙，未釀人員傷亡。

金門縣消防局昨深夜接獲報案，指稱城區某住宅廚房有明火冒出，考量地點位處巷弄內、周遭房屋密集，消防局不敢大意，緊急出動金城、金寧分隊，共計6輛消防車、14名消防人員與10名義消趕赴現場。

消防人員抵達時，火勢已由民眾利用水管初步控制撲滅，但屋內仍有高溫與濃煙殘留。指揮官金城分隊小隊長曾以勒當場部署水線持續射水降溫，並輔以熱顯像儀確認火場溫度與殘火，隨後協助通風排煙，確保無復燃風險。

起火處位於廚房，造成抽油煙機、瓦斯爐與廚櫃燒損，燃燒面積約12平方公尺，雖未釀人傷，但火場畫面驚險，居民仍心有餘悸。消防人員初步研判火警與烹調相關，目前確切起火原因及財物損失仍由火調科進一步釐清中。

消防局第一大隊長董必文提醒，住家廚房應定期清潔抽油煙機及油管，避免油垢積熱起火；同時也呼籲民眾「人離火熄」，養成安全烹調習慣，並裝設住宅用火災警報器，爭取初期應變時間。

他也特別強調，巷弄狹窄的城區住宅應避免違規停車阻礙救災動線，「火場多搶一分鐘，危機就能少一分」，希望大家共同守護社區安全。