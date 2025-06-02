買威力彩前先照鏡子！命理師點名5徵兆財神在靠近

記者 劉邠如／綜合報導

威力彩頭獎累積今天上看8.4億！不少民眾摩拳擦掌，想拚拚看，有沒有機會靠一張彩券，一夜翻身！也有命理老師分享，有一些方法可以看出自己到底有沒有偏財運，甚至也有「招財小秘訣」可以分享。

命理老師湯鎮瑋指出，並不是每個人都適合靠買彩券致富，想中威力彩之前，得先搞清楚自己到底有沒有「偏財命」與「偏財運」。這部分就要看詳細的命盤，才能知道：「偏財就是你工作之外，靠靈感、機運賺來的財，像中樂透、投資賺錢這些都算。但你要先看自己命盤裡有沒有這個命。」

▲命理師湯鎮瑋，分析有五大面向，容易中獎 。（圖／資料照片）

不過，沒偏財命的人也不用立刻放棄，他強調，財運是可以「養成」的。他建議，平時保持正念與樂觀心態，也是一種累積福報與吸引運氣的方法。「你要有一個好的思想，對未來有希望，這會帶來一些轉運的機會。」

他也分享一個真實故事，一位住在拉拉山、經濟拮据的單親媽媽，靠著低收入補助生活，每天從山上搭公車下山買菜，生活困頓，卻從未間斷買彩券的習慣。有次差點忘了買，是小姪女提醒她「嬸嬸妳今天怎麼沒買樂透」，她才又趕去電腦選號。沒想到這一張，竟然真的中了頭獎。

「她是個很樂觀的人，雖然過得很辛苦，但還是相信希望，這就是福報。」湯鎮瑋說，中獎後她做了幾件「對的事」：買了兩間房、一間自住、一間預售，另外也安排出國旅行、生活享受，最關鍵的是——她也沒有忘記行善布施。他認為，這種將財富回饋社會的行為，本身就是一種招財之道，「福報能不能兌現，就看你有沒有好好用。」

至於怎麼知道自己有沒有偏財運？湯鎮瑋也分享幾個「招財面相」給觀眾自我觀察：

如果最近像是觀察到自己「氣色不錯、做夢夢到發財、突然很想買彩券感覺靈感特別強、眉毛油亮透光或眉中長痘或有痣」。這些都可能是財神在對你招手。他說：「像眉裡有痣叫做『眉裡藏珠』，代表貴人相助，有暗財可發；如果眉毛亮亮的，不是油膩，是乾淨透亮的那種，那靈感會很準，會知道什麼時候該買，有種中獎的預感。」

不過也有些人，他也建議，買彩券的錢，要下手錢要考慮一下，像是屬蛇或屬豬的朋友，2025年剛好犯太歲，這段時間要特別小心金錢決策。「這時候不能放手一搏，不要亂投資，持盈保泰才是最好的選擇。」

他最後強調，買彩券不是只靠衝動或一時念頭，而是看命、看運、看心態的綜合體。「你有偏財命，再加上正念、行善與時機到了，那中獎機會自然就來了。」