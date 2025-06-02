女做腹部超音波「下體突一陣冰涼」嚇壞！醫不認錯：陰超更貴

▲醫生竟把腹部超音波做成陰道超音波。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名王姓女子近日因身體不適到蘇州市立醫院東區就診，門診醫生給她開了腹部超音波檢查，不料檢查時超聲科的醫生竟做成了陰道超音波，且事發後不僅沒有立刻道歉，還表示「陰超更貴」。對此，蘇州市立醫院東區超聲科室工作人員回應，醫院相關部門正在按流程處理。

根據《澎湃新聞》報導，王女上（5）月30日因身體不適去蘇州市立醫院東區就診，隨後按照醫生指示前往超聲科診室，核對姓名後進行檢查。檢查中，她感覺有冰涼的儀器觸碰下體，當下嚇到驚呼，「動作一直持續了三次，我抗拒了但沒用，幸好之前了解過陰超的檢查過程，便詢問醫生這是什麽項目，醫生說是陰超。」

王女回憶，當時診室裡有兩名醫生，一名實習醫生負責記錄、報檢查項目；另一名醫生負責操作。當她詢問是什麽項目後，實習醫生看著電腦背對著她說：「不好意思我看錯了。」隨後，不僅沒有正面道歉，負責操作的醫生還說了一句「陰超檢查更貴」。

王女補充，「當時我問那名操作的醫生，如果是正常的腹超項目，是不是不用脫光，那個在職醫生回答說是，實習醫生保持沉默不回頭，我問了兩遍她的名字，她才回答了我。」對此，王女很不滿，投訴至醫院門診辦公室，但等了十多分鐘都沒見到科室負責人，「又過了一會，負責操作的那名醫生出來道歉，要給我換診室重做，我要求實習醫生也道歉，他們才去喊了實習醫生。」

王女事後提到，自己31日接到自稱科室負責人的電話，對方稱會對在職醫生罰款500元並影響考評，由於實習生非在職員工，會向教育部門上報，後續等出了紙質通報再做反饋。蘇州市立醫院東區超聲科室工作人員回應，目前科室正在配合醫院相關部門按流程處理，因正逢端午假期，最終結果需要等到假期後。

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