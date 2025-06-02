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公司廁所緊鄰辦公區！腸躁女驚「門縫可見雙腳」崩潰：想離職

女子表示，公司的廁所空間設計不良，讓她每次如廁時都備感壓力，甚至萌生離職念頭。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）

▲女子因如廁問題萌生離職念頭。（示意圖，與當事人無關／Unsplash）

圖文／CTWANT

一名女子表示，自己任職於1間小型辦公室，因廁所格局過於開放，加上自身有腸躁症，導致如廁時承受極大壓力，甚至讓她萌生離職念頭。經歷曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛直呼「我懂」。

該名女網友在Dcard以「因為公司廁所想離職」為題發文，表示她任職的公司約有10名員工，辦公室空間為夾層格局，廁所狹小且門下方挖空，同事從外頭能清楚看見廁所內如廁者的腳部動靜。更讓人難受的是，老闆在廁所正對面擺放雙人沙發，許多同事會在該處休息，使大家的如廁隱私幾乎蕩然無存。

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原PO對此十分無奈，「雖然人都會大便，不丟臉，但就是⋯⋯有人懂嗎？」她進一步坦言，自己因腸躁症與腸胃功能不佳，時常緊急且頻繁地如廁，然而廁所與辦公區也只隔一道牆，她拉肚子的聲音又特別明顯，讓她每次進廁所時都倍感壓力。

此外，原PO還補充，公司原本的地點並非該處，但高層後來因租約問題才決定搬至現址，而她如今因公司搬遷後的空間設計不良及隔音不佳，心中萌生離職念頭，不知下一步該如何是好。

貼文引發網友熱議，紛紛表示「抱歉，不是想嘲笑妳，但那張椅子的位置也太好笑了吧？我好奇廁所門設計成那樣，不會有味道飄出來嗎？建議妳找好下家再離職」；還有不少人直呼「這種廁所我可能整天都不敢去上」、「我懂，我也因為廁所離職過，當時廁所離辦公區超近，廁所裡面有人放屁大家都能聽到，更不用提拉屎」、「我會離職，我對廁所有強迫症」、「我也是，我覺得上廁所是一件很重要的事。妳可以開始安排面試，年後去新公司」、「看到有那麼多人都很在意廁所，我就放心了」。

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