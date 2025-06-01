罷免吳思瑤還差5千份　賴苡任不放棄：努力突破沒有領銜人這件事

▲賴苡任表示，距離二階達標還差五千份連署書。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

目前已有31件藍委罷免案完成二階連署達標，各地選委會正在進行查對，至於罷免綠委則恐全軍覆沒，藍營自家評估，恐怕沒有1件罷綠委案可以達標送件。罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任今（1日）表示，目前連署目標差約5000份，盼能最後幾天能全力衝刺達標，會堅持到6月7日截止日，對於藍營內部有任何評估，尊重但不會放棄。

賴苡任說，無論是藍營或是綠營，相信都對於藍罷綠有期待，當然有些人現在覺得狀況不明，所以會有所失望。但他也強調，最後成功或失敗多少，他作為召集人就會負責到底，堅持到6月7日截止日，會突破困難，包含向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署書應由連署人送件，不應限制於單一領銜人等，也是努力突破沒有領銜人這件事，對於藍營內部有任何評估，當然尊重，但還是不會放棄，目前第二階段份數還剩5000件，希望可以繼續衝刺到最後一刻，衝破門檻。

被問到是否仍與張克晉有聯繫時？賴苡任回應，之所以主張由連署人送件，就是希望不再受限於領銜人，但礙於自己身為本案被告的身份，因此無法直接聯絡對方，但昨日新聞曝光後，已透過中間人聯繫，「有彼此關心一下對方。」

中正萬華罷免吳沛憶「憶事吳成」召集人李孝亮則說，目前差距還有1.1至1.2萬份，地方民代都有幫忙收連署書，下周北市議員鍾小平、議長兼黨部代理主委戴錫欽也會將收到的連署書轉交給他。李孝亮說，與「地動刪瑤」團隊一直以來都是相輔相成、互相鼓勵，剩下最後1周，歡迎所有在野力量幫忙造勢、收連署書。