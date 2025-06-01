鍾小平要交連署了！李孝亮曝罷免吳沛憶差1.2萬份　郭昭巖仍神隱

▲「憶事無成」領銜人李孝亮。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者鄭佩玟／台北報導

面對民進黨發起全台大罷免，國民黨喊出的以罷制罷瀕臨告吹，發動對民進黨籍原住民立委陳瑩及伍麗華的罷免案，中選會昨日宣告第二階段連署未於法定期限內送件，形同失敗，而在台北市強打的罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶二階連署送件將於7日截止，但雙方距離目標份數仍有差距。「憶事無成」領銜人李孝亮今（1日）受訪時公布最新連署書份數，「目前手上一萬出頭份，門檻兩萬四千份，差距大概一萬一、一萬二左右。」

把握端午三天連假，李孝亮透露，目前手上擁有的最新連署份數達一萬出頭，「我們一定會努力到最後，雖然我們離達標的路還有一段距離，如果下周天氣好的話，我相信我們的份數會提升蠻多的，離目標差距一萬一、一萬二左右。」他表示，目前罷團一邊造冊一邊收連署，若要送件制中選會時不會有手忙腳亂的問題。

即便罷團日前加強掃街、發傳單的行程，但要在一周內收集近一萬兩千份連署相當困難，罷團除了增設東門捷運站、南門市場的連署站點外，近期也會與中正萬華區藍營議員聯絡，彙整各服務處收集到的連署書。據悉，在國民黨主席朱立倫4月底下達軍令，要求全台藍營民代協助罷免綠委行動，收集連署列入年度考績之後，中正萬華區「罷憶」連署狀況也沒有起色，只有吳志剛將選區民眾的一千份連署書送到罷免總部，鍾小平和郭昭巖目前仍未送件。

李孝亮表示，鍾小平及議長戴錫欽周一會送一批連署書至連署站，只是份數還沒透露，自己能說的只有感激與期待奇蹟發生；至於郭昭巖的部分，李孝亮無奈笑嘆，「我會再想辦法跟她連絡，或許她也有自己的苦衷。」

