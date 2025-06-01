罷免吳沛憶告急　李孝亮、翁曉玲合體批「國民黨議員沒在送件」

▲翁曉玲日前也現身罷免吳沛憶總部替李孝亮加油打氣。（圖／翁曉玲提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委二階段連署期限將至，國民黨雖下令全台動員拚連署，卻因各縣市黨部頻遭司法搜查、黨務幹部被約談羈押等風暴，導致黨工不敢參與催動連署工作，國民黨在台北市力推「罷雙吳」計畫，至今問題頻傳，罷免民進黨立委吳思瑤案更換領銜人失敗，罷免吳沛憶連署份數也是相當慘烈。「憶事無成」領銜人李孝亮與國民黨立委翁曉玲在YT節目中合體，兩人催收連署書的同時，也感嘆國民黨議員都沒在幫忙送件。

李孝亮昨日與翁曉玲在「歷史哥」YouTube直播中合體，李孝亮提到，現在只剩一個禮拜時間，6月7日就是最後期限，「希望這邊在地的議員真的可以動起來，幫我們多收一點連署書，然後儘早交到我們這邊來，這樣才方便我們之後的造冊」，在一旁的翁曉玲也直呼，「現在真的送件進來的議員也沒有幾位，真的，有一些議員根本聽說都沒有送件！」歷史歌聽聞後則狂笑。

關於吳沛憶罷免案的進度，李孝亮則說，自己手上有一萬多份連署書，也陸續聽說其他的里長、民代手上也有連署書，希望在最後衝刺階段，衝出大概四五千份，「看下個禮拜有沒有機會達到安全門檻」。

另，關於罷團是否出現內鬨的問題，李孝亮說，目前應該是沒有，在這最後一個禮拜，不僅是國民黨、罷團自己要團結，也要團結所有在野力量，衝刺安全門檻，讓雙吳的罷免案都能送件。