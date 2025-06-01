「盧媽三子」陷罷免危機！盧秀燕擬全台輔選　黨魁路面臨壓力測試

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免遍地開花，甚至讓國民黨主席之爭提前升溫。台中市長盧秀燕被視為呼聲最高的人選，但面對即將來襲的罷免風暴，「盧媽三子」的國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪成為她的「阿基里斯腱」。三人中若有一人罷免成功，都可能被解讀為盧秀燕政治能量出現裂痕。據悉，盧團隊擬於市議會總質詢結束後啟動全台輔選，除了穩固台中地方民意，也希望藉此強化她問鼎黨魁的正當性與戰略地位。

針對台中罷免情勢，藍營人士分析，顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣等人地方實力雄厚，屬於久經沙場的老將，盧秀燕僅需在空戰與聲量上稍作支援；相對地，台中焦點仍集中在首次當選的「盧媽三子」身上。三人當選時即被視為盧秀燕的「衣尾效應」代表，其中黃健豪的選區是盧的本命區，廖偉翔與羅廷瑋則在綠營較具優勢的選區，加上資歷尚淺，顯然是綠營積極攻防的標的。

據悉，早在農曆年前盧秀燕就積極與「盧媽三子」開會討論大罷免因應作法。藍營人士認為，這三席猶如盧秀燕的「阿基里斯腱」，這不僅關乎盧秀燕個人政治聲望，更影響九月即將到來的黨主席選舉。目前觀察，這三個選區，除了國民黨基本盤要催出來，盧秀燕的個人魅力之外，民眾黨支持者的投票意願也至關重要。

藍委指出，台中民眾仍重視市政表現，「區域聯防」與施政合體將是盧整合支持力的重要手段。盧若能將市政滿意度成功轉化為立委支撐，將有助於穩住戰線。

藍營人士提到，事實上，這場罷免行動不僅是個別立委以及國民黨的挑戰，對盧本身而言，更是一場「盧系政治版圖」的壓力測試。若台中有任何一席被罷免，藍營可能就會認為盧的「政治輻射力」存在「盲區」，難以外溢至台中以外的地方。這對於她問鼎黨主席而言，可能是個危機。

換言之，這場罷免戰可能關乎國民黨未來黨主席選舉的方向。盧秀燕若能穩住台中、打出一場漂亮反罷免選戰，將有望鞏固她在藍營內的地位；反之，一旦失手，也可能成為盧秀燕後續挑戰黨主席的障礙，所以盧秀燕未來的政治命脈，可說是是與罷免結果成命運共同體了。

