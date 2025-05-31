女同事示愛人夫喊「我們是soulmate」　正宮見對話氣炸

記者黃翊婷／台北報導

女子小蘋（化名）被指控與已婚男同事阿輝（化名）發生不正當關係，兩人不僅互傳「我覺得你比我遇過的人都還要愛我、照顧我、體貼我耶」、「我們是soulmate」等曖昧訊息，她還將住處電子鎖的密碼告訴阿輝，讓阿輝在7天內出入她的住處至少4次。台北地院法官審理之後，判小蘋應賠償阿輝的妻子5萬元較為適當。

▲小蘋聲稱與阿輝的聊天內容，並非是在談情說愛。（示意圖／記者許力方攝，與本案當事人無關。）

阿輝的妻子在判決書中主張，阿輝和小蘋是同事關係，小蘋明知阿輝已婚，兩人仍做出如同熱戀中情侶或夫妻關係的親密行為，時間長達1年以上，嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對小蘋提告求償60萬元。

小蘋則辯稱，她和阿輝只是同事及好友關係，從未發生親吻、摟抱、傳送曖昧訊息、單獨旅遊、單獨過夜、性行為等事情，兩人的對話紀錄也不是在「談情說愛」；退一步而言，縱使認定他們的行為踰矩，她與阿輝的聊天時間不長，沒有任何肢體上的接觸或親密行為，侵害配偶權的情形相對輕微，求償金額明顯過高。

不過，台北地院法官檢視小蘋與阿輝的對話紀錄內容，發現兩人曾互傳「昨天晚上整個睡不好，你會嗎」、「對呀，會想到你」、「我覺得你比我遇過的人都還要愛我、照顧我、體貼我耶」、「我們是soulmate」等訊息，小蘋在2023年8月間還曾將住處的電子鎖密碼影片傳給阿輝，讓阿輝可以自己按密碼進入屋內。

此外，阿輝曾在7天之內出入小蘋的住處至少4次，頻率非低。阿輝作證時提到，妻子發現對話紀錄之後，3人曾相約見面，小蘋有向妻子道歉，並承諾以後不會了。

台北地院法官認為，綜合現有證據看來，阿輝的妻子主張小蘋與阿輝之間有「超友誼」關係，且時間長達1年以上，並非無據，最終裁定小蘋應賠償阿輝的妻子5萬元較為適當，全案仍可上訴。