台獨先驅「土地借名」躲抄家　後人護產討3000萬敗訴

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台獨先驅廖文毅「土地借名」躲抄家　後人護產討3000萬敗訴

▲▼1956年成立台灣共和國合影，前排左一為廖文毅。（圖／翻攝維基百科）

▲1956年成立台灣共和國合影，前排左一為廖文毅。（圖／翻攝維基百科）

記者葉國吏／綜合報導　

台獨先驅廖文毅，當年為了避免政治迫害，找友人藏匿土地。後來友人的後人將土地給政府徵收獲利3000萬元，廖文毅後人打官司要求返還，後來敗訴。

根據判決書，事件可追溯至1962年，台獨先驅廖文毅、廖家經營的「大承興業株式會社」與戴家因土地產權問題對簿公堂，最終透過嘉義地方法院和解，將土地移轉至戴家。多年後，第五河川局進行土地徵收並支付補償金，戴家領得款項達2820萬餘元。

廖家後人提出異議，認為當年和解並非真正的買賣，而是借名行為，戴家因此無權領取補償金。他們進一步指出，和解程序未取得全體股東同意，違反民事訴訟法規定，應屬無效，並要求戴家返還補償金及未登記的六筆土地。

戴家則堅稱，1962年的和解筆錄明確記載土地移轉是基於買賣，廖家所謂的借名或虛偽交易並無證據支持。此外，戴家也主張廖家提出還款請求已超過民法規定的15年時效。

雲林地院審理後，採信1962年的和解筆錄，指出若當時廖家不服和解內容，應在30日內依民事訴訟法提起「繼續審判」，而非多年後才提出異議。廖家於2013年聲請續審，但被駁回。

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