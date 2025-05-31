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王世均掀「劉畊宏欠700萬」內幕：海水退了才知誰沒穿褲子

▲▼劉畊宏直播遭強制中斷！　「穿著誘惑」10萬人看黑畫面…曬照喊冤。（圖／翻攝自微博／劉畊宏）

▲劉畊宏在中國大陸直播一度爆紅。（圖／翻攝自微博／劉畊宏） 

記者葉國吏／綜合報導　

藝人劉畊宏與王世均共同創立的餐廳「密斯特杰」（J Café）因為一筆700萬元的借貸糾紛，近日再度成為媒體焦點。對此王世均在社群平台發文，揭露事件背後的細節，直言「海水退了，才知道誰沒穿褲子」。

王世均在文章中感嘆：「本來事情已是過去式，我認為未來才是最重要的。但近日媒體重提此事，畊宏的說明讓我再次感受到朋友兄弟之間的遺憾。」他進一步澄清，外界所謂「劉畊宏替王世均擔保借錢」的說法並不完全貼近事實。

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回顧合作經過，王世均透露，當初劉畊宏提議，由周杰倫以電影《天台》的概念創立餐廳，三人合資並各占三分之一股權。餐廳選址於東區頂好商圈，租金每月高達160萬元，總投資金額超過3300萬元，三人各需出資1100萬元。王世均和周杰倫依比例出資，但劉畊宏當時因資金不足，王世均先墊付部分金額，後來更找朋友代替劉畊宏借款。

▲▼劉畊宏發聲明駁斥黑料。（圖／翻攝自Facebook／劉畊宏）

▲劉畊宏發聲明駁斥黑料。（圖／翻攝自Facebook／劉畊宏）

王世均解釋：「簡單來說，外界傳聞的擔保借款，其實是我替畊宏籌措資金，並由我們共同擔保。」然而，餐廳經營不善，虧損持續一年多後結束營業。王世均負責收尾工作，並承擔後續麻煩，包括分期付款給債權人。他指出，因劉畊宏在大陸發展順利，債權人轉向劉畊宏要求處理。王世均表示，他曾向債權人承諾會負擔一半責任。

除了財務糾紛，王世均提到，三人曾簽署合作協議，他至今仍保留文件，但不願多談細節。他強調此次發文僅為保護孩子，未來不再回應相關問題。

最後，王世均以感慨結束文章：「人生有起有落，如同海水退去後才知誰沒穿褲子。朋友兄弟的疏遠，問題終究在自己。但我選擇祝福，因為我相信，上帝的恩典會讓一切越來越好。」

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