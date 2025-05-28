亞洲不平靜！泰柬邊界交火10分鐘喊卡　泰司令控柬：違反現有共識

圖文／鏡週刊

泰國與柬埔寨士兵28日清晨5點45分左右，在泰國東北部烏汶叻差他尼府南苑縣的崇博地區（Chong Bok）發生短暫交火，事發地點位於兩國尚未劃定邊界的爭議區域。事件中無人傷亡，目前雙方軍隊仍在現場對峙。

綜合泰媒報導，衝突源於柬埔寨士兵在該爭議地區挖掘壕溝，泰軍巡邏時發現此情況並要求對方停止作業，卻遭柬方開火。泰軍隨即反擊，雙方交火約10分鐘，隨後副指揮官通話達成初步停火協議，但兩軍仍未撤離現場。

第2軍區司令布辛·帕德克朗中將指出，柬方行動改變地理現況，違反現有共識。為防止衝突升級，他呼籲雙方士兵應返回原駐地，靜待高層就邊界問題進行談判的結果。他也確認，事件中無泰軍人員受傷。

泰國國防部長普塔姆·維差亞猜表示，這是柬埔寨第2次在該地挖戰壕，今清晨更企圖鞏固其新占區域。衝突爆發後，與柬埔寨國防部長關係密切的軍官主動聯繫泰國副防長，建議雙方降溫。

普塔姆強調，泰軍開火是基於自衛與主權防衛需要，並已指示部隊保持克制與警覺。他指出雖然雙方暫停交火，但現場氣氛仍然緊繃。

泰國陸軍發言人溫泰·蘇瓦里少將補充，柬方此舉違反雙方此前達成的共識。泰方派遣巡邏隊以和平方式交涉，卻遭到誤解並被開火，才導致此次交戰。

事實上，兩國在邊境主權問題上爭議已久。本月2日，泰柬兩國曾就素林府的塔門托姆古廟一帶達成軍隊撤離協議，但邊界畫定問題仍懸而未決。此次交火凸顯雙方對領土主權的敏感與緊張局勢，未來發展仍需高度關注。

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