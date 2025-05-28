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新冠NB.1.8.1襲美！患者足跡遍全球「含台灣」　專家：傳染性更強

▲▼美國,新冠。（圖／路透）

▲ 美國各地也出現NB.1.8.1病例。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國近期流行的新冠變異株NB.1.8.1具高傳染力，已造成當地住院人數激增，如今美國疾病管制與預防中心（CDC）證實，該變異株已在紐約等多地出現，雖病例數不多，難以全面追蹤，但專家警告其傳播速度可能超越目前主流病毒株，疫情不容忽視。

《紐約郵報》報導，NB.1.8.1變異株於3月底至4月初首度在美國境內現蹤，最早在抵達加州、華盛頓州、維吉尼亞州及紐約市機場的國際旅客身上發現，俄亥俄州、羅德島州與夏威夷也通報相關病例。

儘管美國CDC稱因目前病例數太少，無法得到充分追蹤，但專家警告，NB.1.8.1在中國的傳播速度表明它較其他主要呼吸道感染病毒株擴散更快。

香港當局表示，上月因NB.1.8.1就診及住院人數明顯攀升，新冠確診數已飆升至近一年來最高水準，過去4周內出現81例重症與30人死亡，患者多為65歲以上長者。中國上月因新冠到急診室報到的患者比例和住院比例也雙雙翻倍，情況令人憂心。

儘管疫情升溫，中港當局淡化NB.1.8.1風險，稱其危險性似乎未及此前的變異株。但美國內華達大學微生物學及免疫學教授維爾馬（Subhash Verma）認為，該病毒似乎具有「成長優勢」，代表傳染力可能更強。

香港衛生防護中心總監徐樂堅也呼籲，「不應掉以輕心。」他警告中國及各國衛生當局，有證據表明NB.1.8.1可能已經進化到能更輕易突破現有疫苗保護，並稱香港當局將依照世界衛生組織建議，持續監測疫情，並對未來可能出現的新變種保持警戒。

NB.1.8.1症狀與其他變異株類似，包括咳嗽、喉嚨痛、發燒與疲倦。據美國機場檢測資料，感染NB.1.8.1變異株的旅客足跡遍布中國、日本、南韓、法國、泰國、荷蘭、西班牙、越南及台灣等地，顯示病毒已在全球範圍內擴散。

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