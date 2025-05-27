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快訊／虐殺警方線人埋屍山區！蛇蠍女毒梟親自操盤　4煞羈押禁見

▲穿熱褲的女子，看不出來是蛇蠍女，在高雄毒品借小有名氣 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌殺人棄屍的主嫌黃姓女子。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名曾涉毒的林姓男子本月初離奇失蹤，警方經過兩週追查發現，林男疑因檢舉販毒而遭報復，被一名綽號「果凍」的大姐頭黃姓女子設局誘出，被囚禁在汽車旅館，並遭多人連續毆打刺殺身亡後，棄屍屏東縣獅子鄉山區，檢、警專案小組逮捕包括黃姓女主嫌在內共5人落網，檢察官複訊後，認為黃女、潘男、鄭男、林男、吳男等5 名被告涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證及串供之虞，均向法院聲請羈押，經橋院裁定黃女、潘男、鄭男、林男羈押禁見，吳男交保5萬元。

警方表示，43歲的林姓男子自5月初離家後音訊全無，家屬5月14日報案協尋。經調閱監視器畫面，警方發現林男曾搭上一輛轎車離開高雄市楠梓區，自此失聯。

▲▼高雄殺人棄屍 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲警方在屏東縣獅子鄉山區尋獲林男的屍體。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查後鎖定涉毒的黃姓女子（43歲）及其他同夥，21日在大社及鳳山區拘提黃姓女主嫌、36歲潘姓男嫌、27歲陳姓男嫌以及36歲吳姓男嫌等4人到案。

調查指出，黃女疑心林男向警方檢舉她販毒，於5月7日清晨約林男赴楠梓某汽車旅館，並與夥伴設下陷阱。林男一進房間即遭多名共犯圍毆，有人持刀重傷他。案發後約5小時，黃女又借用他人證件租用共享汽車，將林男載往橋頭某汽旅停車場，與潘、陳、吳3人會合商討後續，隨即將林男載往屏東獅子鄉並棄屍山區。

▲林姓男子最後身影是在住家搭上「地獄接駁車」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌殺人棄屍的共犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，林男被囚禁在汽車旅館期間，黃女和手下10多人多次進出，黃女每次都坐在汽車的副駕駛座，指揮全局，大姐頭的霸氣外露，更離譜的是，黃女等人在凌虐、行兇時，還拿手機錄下整個過程，而且還不斷聽到「我就是要你死」的咒罵聲，手段相當兇殘。

警方在訊後依殺人等罪將黃女等5人移送地檢署，由於案件性質重大，且可能適用《國民法官法》，橋頭地檢啟動國民法官專責小組，檢察官複訊後，認為黃女、潘男、鄭男、林男、吳男等5 名被告涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證及串供之虞，均向法院聲請羈押，經橋院裁定黃女、潘男、鄭男、林男羈押禁見，吳男交保5萬元。

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