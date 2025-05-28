新北「荒淫里長」最愛龍宮多人亂鬥　價格曝光

▲越南胡志明市的「龍宮」主打歡樂派對饗宴，是許多男性趨之若鶩的觀光場所。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

那趟越南行中，更有一個場所令喬天鼎十分好奇，他在群組上傳照片，指定要玩照片中的某種玩法；只是地陪看了驚呼：「那是龍宮欸，你們想玩龍宮嗎？大亂鬥？」喬天鼎則回：「我覺得可以。」於是地陪開始詳細介紹所謂「龍宮」的玩法及消費方式。

根據地陪的描述，「龍宮」就是「參加人數＋挑選的小妹，大家一起在獨立的房間，享受超乎想像的口＋手服務；如果要全（套），自行詢問小妹。」地陪更強調重點，兩個小時的時間，可以跟好友們在「龍宮」一同玩樂，食物跟飲料，包括啤酒，都不需另加費用。

▲喬天鼎和男性友人同遊越南，對於「龍宮」特別感興趣，於是地陪詳細解說玩樂和消費方式。

至於如此男女混雜的多人運動，包含泳池、蒸氣室、烤箱等設施，以及場地，費用該如何計算？地陪給出了詳細的越南盾報價：門票是越南盾200萬到250萬元，小妹（半套）則是三百萬元起跳；地陪也說可以自行議價「升級」，行情一次約為越南盾300萬元。

▲喬天鼎在旅遊群組中，不忘幫友人拍下照片留念。

依照近期匯率，半套服務基本開銷約新台幣5,700元，若需要完整的服務，則約新台幣8,000多元。根據網路資料，「龍宮」確實是越南胡志明市的一間高檔會所，標榜「大規模泳池派對」，被形容是「胡志明市夜生活之寶藏地」「一場奢華的歡樂盛宴」等，因為太受歡迎，近來還漲價，但依舊有不少男性趨之若鶩，前往一探究竟。

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