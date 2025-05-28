30歲以下沒聽過？被問「這2字的意思」她驚訝　網笑：世代差異

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勞軍是什麼意思？她驚「30歲以下的人沒聽過嗎」　網：女兒也問過

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲有些年輕人不知道何謂「勞軍」。（示意圖／記者周亭瑋攝） 

記者曾筠淇／綜合報導

「難道這就是世代差異？」媒體人錢怡君（錢子）發文分享，日前有個小編詢問「什麼是『勞軍』？」讓她頓時不敢相信自己的耳朵，追問對方真的不知道是什麼意思嗎？結果沒想到，另外兩位小編也都沒聽過，讓她很訝異。貼文曝光後，引起網友討論。

錢怡君在臉書粉專「錢子的大白話」上發文表示，日前小編A突然大喊，「什麼是『勞軍』？」由於對方是將「勞」念作二聲，因此她還想了幾秒，才反問「應該是『勞（四聲）』軍吧？」

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結果小編A又接著問，「那什麼是『勞軍』？」而這個疑問，就讓錢怡君不禁直呼，她實在不敢相信自己的耳朵，她當下馬上從座位衝出去，搖著小編A的肩膀，追問「你真的不知道什麼是勞軍？」而這時，小編B和小編C也疑惑，「我也沒聽過」、「那是什麼？」

錢怡君對此不禁直呼，「是不是30歲以下的人都沒聽過這個詞？」這難道就是世代差異嗎？她是不是該退休了？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「真的有大大世代差異了」、「沒關係，姐，上周和同事聊天，講到林子祥，他們一臉疑惑。再補一句，葉蒨文的老公，依舊疑惑，立刻默默飄走」、「我女兒也問過我這個問題，不過還好她小五」。知名主持人何戎則表示，「直接用字面解釋：『慰勞軍隊』」。

根據教育部重編國語辭典修訂本，勞軍的意思就是「慰勞兵士」。據悉，此詞通常指可以提高士氣的活動，像是表演娛樂、提供物資等。

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