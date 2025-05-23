媒體人點出葉丙成「1錯誤」：好處占盡，結果就是這樣

▲教育部政務次長葉丙成。（圖／教育部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發議論。此事引起許多網友不滿，民進黨籍7名女立委21日也共同發表4點聲明，批評教育部及葉丙成。媒體人錢怡君（錢子）對此直言，葉丙成最大的錯在於「你不該想當網紅又想當官」。

葉丙成上月21日在個人臉書粉專貼文，披露台大發生過的性平事件，遭外界質疑洩漏上述事件學生個資。葉丙成後來修改貼文並表達歉意，但性平案件受害學生發文控訴無法原諒他，並要求其刪文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後張雅琳、林宜瑾、陳秀寳、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲共7名民進黨籍立委針對此事，發表4點聲明，譴責葉丙成作為教育部高階主管，卻以公開發文的方式介入性平個案，而教育部也沒有提出明確調查或懲處。

對此，錢怡君在臉書粉專「錢子的大白話」上發文表示，她對葉丙成事件有感。現實世界一切都是利益，如果有任何事情沒辦法合理解釋的話，往「利益」去想就對了，她認為葉丙成錯就錯在「你不該想當網紅又想當官」，「所有好處都占盡，結果就是這樣」。

不過其中就有網友直呼，「川普就是最大的網紅，不如讓他現在辭職？」錢怡君則回應，「總是有例外，但他不是！川普是靠自己當上官，他是靠人『給的官』」。

教育部指出，對於此事，他們均依性別平等教育法規定，交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議。後來葉丙成也有發文表示，當下他只是想讓學生身邊的師長察覺此事，所以才通知對方的教授，但沒想到出於善意的舉動卻帶來困擾，對此他很難過，也真心向同學道歉，他會靜待調查結果，不會再回應此事。