　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錢怡君點出葉丙成「1錯誤」：好處占盡，結果就是這樣

▲▼教育部次長葉丙成。（圖／教育部提供） 

▲教育部政務次長葉丙成。（圖／教育部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發議論。此事引起許多網友不滿，民進黨籍7名女立委21日也共同發表4點聲明，批評教育部及葉丙成。媒體人錢怡君（錢子）對此直言，葉丙成最大的錯在於「你不該想當網紅又想當官」。

葉丙成上月21日在個人臉書粉專貼文，披露台大發生過的性平事件，遭外界質疑洩漏上述事件學生個資。葉丙成後來修改貼文並表達歉意，但性平案件受害學生發文控訴無法原諒他，並要求其刪文。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之後張雅琳、林宜瑾、陳秀寳、伍麗華、吳沛憶、郭昱晴、范雲共7名民進黨籍立委針對此事，發表4點聲明，譴責葉丙成作為教育部高階主管，卻以公開發文的方式介入性平個案，而教育部也沒有提出明確調查或懲處。

對此，錢怡君在臉書粉專「錢子的大白話」上發文表示，她對葉丙成事件有感。現實世界一切都是利益，如果有任何事情沒辦法合理解釋的話，往「利益」去想就對了，她認為葉丙成錯就錯在「你不該想當網紅又想當官」，「所有好處都占盡，結果就是這樣」。

不過其中就有網友直呼，「川普就是最大的網紅，不如讓他現在辭職？」錢怡君則回應，「總是有例外，但他不是！川普是靠自己當上官，他是靠人『給的官』」。

教育部指出，對於此事，他們均依性別平等教育法規定，交由外部專家學者組成的教育部性別平等教育委員會審議。後來葉丙成也有發文表示，當下他只是想讓學生身邊的師長察覺此事，所以才通知對方的教授，但沒想到出於善意的舉動卻帶來困擾，對此他很難過，也真心向同學道歉，他會靜待調查結果，不會再回應此事。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
641 3 8113 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本擬取消「免稅制度」
快訊／余文正第3次手術　妻子失聯
女大生載妹遇死劫！校方鼻酸曝是「中低收入戶」：難想像日子怎過
北韓驅逐艦下水翻船！　殘骸照曝光
快訊／台南某國小旁轎車突起火　駕駛座驚見焦屍
清境下山撞進超商！　68歲嬤：踩不到剎車
快訊／又是一波流！雷霆西冠2連勝
快訊／13樓墜落　2人宣告不治
快訊／高雄恐怖火警！恐怖黑煙狂竄天際
蛋黃酥被爆包「半截蟑螂」　台中不二糕餅怒告輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

快訊／10縣市亮高溫燈號！高雄「紅色警示」恐飆破38度

路上「防曬外套超顯老」　她求好搭款式！內行推名單：穿起來很涼

媒體人點出葉丙成「1錯誤」：好處占盡，結果就是這樣

鼓勵生育！吉安鄉每胎補助3萬　加贈祝福禮「人生第一枚腳印」

車長被旅客痛毆　台鐵聯手警方祭2措施：即刻啟動護車專案

出國前一天被丟包！男友「要顧貓不去了」她爆委屈　風向兩極

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【生完4個月騙老公又有了】他被嚇到筷子戳破泡麵碗XD

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

快訊／10縣市亮高溫燈號！高雄「紅色警示」恐飆破38度

路上「防曬外套超顯老」　她求好搭款式！內行推名單：穿起來很涼

媒體人點出葉丙成「1錯誤」：好處占盡，結果就是這樣

鼓勵生育！吉安鄉每胎補助3萬　加贈祝福禮「人生第一枚腳印」

車長被旅客痛毆　台鐵聯手警方祭2措施：即刻啟動護車專案

出國前一天被丟包！男友「要顧貓不去了」她爆委屈　風向兩極

男子猛咳嗽「胸腔突然啪一聲」　醫一檢查：肋骨斷裂了

明天鋒面直衝「雨區擴全台」　下周三再一波劇烈變天

開季8勝42敗、4戰遭費城人橫掃　洛磯創百年來最難堪紀錄

家寧被抓包「聲明稿1細節自打臉」！2個月內全改口 網：公司到底誰成立

「端午開運」5大招曝光！午時喝水、煮硬幣招財又避邪

35歲勇士悍將格林重返防守一隊　柯瑞：真的傳奇

快訊／日本擬取消「免稅制度」　未來恐只有日本特產可退稅

快訊／沈慶京今早再次戒護就醫！　北所證實了

從刺青中讀懂愛　她們的婚姻故事讓刺青師紅了眼眶

高國輝深遠一擊差點開轟　林晨樺笑：是彈力球嗎？

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

生活熱門新聞

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

路邊都違停！他跨雙黃線閃避挨罰900元

餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

486先生奉勸館長：哭哭啼啼像要垮台誰敢去儲值

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

最容易「第一次見面就暈船」的星座！猜猜自己有沒有上榜

即／大雷雨猛炸北北基桃！　板橋發布「二級淹水警戒」

黃仁勳離台前再訪愛店「三六食府」：炒得超好吃

出國只能玩4天！一票人推爆1國家：近又好吃

北竿機場施工竟要7年　知情人士揭內幕

10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨

更多熱門

相關新聞

葉丙成評論性平個案惹議　教育部組外部專家1個月內查完

葉丙成評論性平個案惹議　教育部組外部專家1個月內查完

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發議論。 對此，教育部次長張廖萬堅說，該事件現已交由性平會組成外部專家學者處理，這部分也和發表聲明的7位委員事前有溝通過，時間上也尊重委員要求，會儘速在1個月內完成。

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

葉丙成周六演講「網友揪團嗆聲」　主辦單位急喊卡

葉丙成周六演講「網友揪團嗆聲」　主辦單位急喊卡

葉丙成向同學道歉！撤下當時的發文

葉丙成向同學道歉！撤下當時的發文

7綠委譴責葉丙成「性平案洩密」　教育部送交委員會審議

7綠委譴責葉丙成「性平案洩密」　教育部送交委員會審議

關鍵字：

葉丙成錢子錢怡君

讀者迴響

熱門新聞

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

台積電行李箱曝光　實體細節美到哭

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

快訊／1-2月加油發票爽中千萬無人領　獎落1縣市

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

被打女牙醫控《地球村》負責人　借3000萬不還

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

1類食物常吃恐增失智風險　醫：小孩恐會智商變低

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

哈佛6千國際生被逼轉學出境！72小時最後通牒

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

更多

最夯影音

更多

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面