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史前遺跡出土！花蓮合署辦公廳舍急停工　變更設計大幅減少開挖

▲▼花蓮縣長徐榛蔚備詢時表示，堅持「文化要保存，建設要推進」政策。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚備詢時表示，堅持「文化要保存，建設要推進」政策。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣議會27日進行第20屆第5次定期大會總質詢，縣長徐榛蔚針對議員關心「新城鄉合署辦公廳舍工程進度」備詢時說明表示，有關工地發現珍貴史前文化「大坌坑文化層」與「花岡山文化層」一事，於本月15日召開第4次文資審議會，文資委員決議，同意消防局採變更設計方式進行規劃，基地開挖將大幅將減少70%，兼顧文化資產保存及地方發展，工程部分有望於6月文資委員審議同意變更設計細節後恢復施工。

徐榛蔚備詢時表示，堅持「文化要保存，建設要推進」，本案依據文資法相關規範進行，積極與文資委員、考古專家研議，設計團隊也以初步提出變更設計方案並經文資會審議通過，基地開挖面積將大幅減少七成，強調縣府將兼顧文資保存與地方發展。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚備詢時表示，堅持「文化要保存，建設要推進」政策。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

目前基地已緊急停止開挖。

新城合署辦公廳舍工程於113年11月開工，因既有建物老舊，將拆除重建辦公廳舍供消防、警察及戶政等單位使用。因開發基地鄰近考土遺址，於113年12月函知公所及相關單位應依《文資法》規範；於114年1月民眾通報發現史前陶片遺物後立即停工，分別於1月24日召開「114年度第1次考古遺址審議會」，2至4月間進行多次考古試掘、現地會勘、探溝、調查等調查程序，並於5月15日第4次文資審議會決議，依所提變更設計方案，後續進行考古發掘工作。

地下開挖面積大幅度調整從原約2000平方公尺減少至600平方公尺，整體減幅達70%。其中，變更後開挖僅在文化層已遭擾動的區域（戶政舊址）保留最小範圍地下室空間（緊急應變中心及機電設施）；其他區域則改為獨立基礎，並減少開挖深度，有效降低對文化層的擾動。將原設於地下的法定停車空間移至戶外，確保兼顧辦公功能與文化保存。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚備詢時表示，堅持「文化要保存，建設要推進」政策。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

採變更設計規劃，基地開挖將大幅將減少70%，兼顧文化資產保存及地方發展。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚備詢時表示，堅持「文化要保存，建設要推進」政策。（圖／花蓮縣政府提供，下同）本案消防局刻正依據會議結論續辦變更設計，預計將於6月再次召開審議會討論，待委員同意細節方案後依程序恢復施工。依據考古發掘進度與設計修正細節進行滾動式調整，各方面皆遵行文資委員審議和法規規定。

目前考古團隊已確認大坌坑文化層保存完整性為東部首見，具有極高學術與文化價值。花蓮縣政府將依法妥善保存文化遺址的同時，也讓地方建設持續推進，提供鄉親現代化高效的公共服務空間。

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