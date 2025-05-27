台中幽靈連署二度搜索　9人「抄錄不實名冊」複訊後交保

▲檢調昨針對幽靈連署案，再傳9人到案，複訊後命3萬元不等交保。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

「幽靈連署」案延燒全台，台中地檢署本月2日搜索國民黨市黨部等地點，將書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍涉偽造文書、個資法及選罷法等罪嫌聲押獲准。檢調持續調查名冊，發現仍有多名黨工涉案，昨天（26日）再傳9名黨工、志工到案說明，訊後認涉犯偽造文書與個資法交保。

中選會上月告發台中市立委蔡其昌、何欣純、顏寬恒、黃健豪及廖偉翔等5人涉及罷免案，一階連署出現死亡連署件數高達154件，其中民進黨籍立委蔡其昌有83件、何欣純有66件；國民黨籍立委顏寬恒有1件、廖偉翔3件以及黃健豪1件。

中檢5月2日發動搜索，前往國民黨市黨部、清水區以及大雅區等黨部總計8處，約談9名被告、4名證人到案說明。檢方複訊後，認定書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍涉嫌重大，當庭逮捕聲押；總幹事楊大緯、太平區執行長王忠輝、太平區副執行長程翌全、大里區執行長洪麗香以及劉姓黨工、王姓黨工等6人，分別諭知10至20萬交保候傳，均限制出境；有1名被告、4名證人請回。

罷免立委顏寬恒、黃健豪、廖偉翔案件，檢方並未執行搜索，約談3名被告、3名證人，複訊後均請回。

檢方持續清查名冊，發現仍有多名黨工、志工涉嫌參與抄錄不實名單，昨天再傳9人到案，複訊後都諭知交保，且今天也持續約談相關涉案人。