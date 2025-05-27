三峽翁被控裝昏還要求轉院　亞東醫院回應！警24小時戒護

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓老翁暴衝案，造成3死12傷悲劇，有網友自稱是受害者家屬，控訴余翁疑似裝昏故意拖延時間，一度還要求轉院。不過，亞東醫院表示，余翁目前仍處於意識不清的狀態，尚無法進行對話；警方方面也還沒製作筆錄，但已派員24小時在亞東醫院加護病房戒護，等待余翁甦醒，再製作筆錄以釐清事發過程及真相。

▲網路上關於余翁（前方白衣者）的傳聞不斷，詳細狀況仍有待他清醒之後，警方才能釐清。（圖／記者陳以昇翻攝）

78歲余姓老翁開車暴衝撞上學生和其他用路人，造成3死12傷悲劇，引發全台關注。余翁自事故發生之後，因傷勢嚴重，經歷2次手術救治，一度傳出命危，目前仍在加護病房觀察中。

▲警方已在亞東醫院外科加護病房外派員駐守。（圖／記者黃彥傑翻攝）

但網路上有人自稱是受害者家屬，控訴余翁疑似裝昏故意拖延時間，一度還要求轉院，病況根本沒有那麼嚴重。對此，亞東醫院澄清，余翁目前仍處於意識不清的狀態，尚無法進行對話。

警方也表明，已派員24小時在亞東醫院加護病房戒護，等待余翁甦醒，再製作筆錄以釐清事發過程及真相。至於外界擔心的脫產問題，新北法制局日前已按程序申請假扣押，防止余翁脫產。