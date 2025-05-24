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接見「世衛行動團」　賴清德：加入WHO、參與WHA是不變理念

▲▼總統賴清德接見「世衛行動團」,邱泰源。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「世衛行動團」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（24日）上午接見「世衛行動團」，肯定「世衛行動團」在第一線為台灣爭取醫療人權，也感謝國際社會直接或間接對台灣的支持。並強調，為了台灣的健康人權，以及追求全世界更好的健康福祉，加入「世界衛生組織」（WHO）、參與「世界衛生大會」（WHA），都是台灣人民不變的理念。

賴清德致詞表示，此次「世衛行動團」由衛福部邱泰源部長擔任團長，率領包括醫衛專業團體、醫事青年團、民團、僑團，並在立法委員視導團的監督之下前進日內瓦，站在第一線為台灣爭取醫療人權，也贏得國際社會對台灣的肯定。他要代表國家感謝邱泰源部長及各位成員的辛勞。

接著賴清德也感謝無任所大使吳運東過去25年來，造訪日內瓦、日本，以及歐洲各國，遊說各國支持台灣加入世界衛生組織。儘管吳大使已經87歲，仍可以四處為國家奔波，這向國際社會證明台灣健康工作做得很好、醫療服務也很好，「吳大使一站出來，就是台灣健康的品牌」。

賴清德表示，很遺憾台灣今年仍未受邀參與世界衛生大會，加上經費被刪了一大筆，但這並沒有改變政府爭取台灣健康人權的決心。

此次「世衛行動團」在日內瓦舉辦超過40場的雙邊會談、國際論壇及國際記者會等，也首次與日內瓦大學醫院及國際醫院聯盟簽署合作備忘錄。賴清德說，這充分展現台灣爭取加入世界衛生組織的決心，除了顧及台灣的健康人權，也很樂意參與世界、在世界公共衛生健康人權上做出貢獻。

▲▼總統賴清德接見「世衛行動團」,邱泰源。（圖／總統府提供）

賴清德提到，世界衛生組織特別強調「不遺漏任何一個人」，但是很可惜，卻遺漏了台灣2300萬人。總統肯定邱泰源部長及呂建德次長，在日內瓦撐起「三腳椅」的塑像，向國際社會傳達「如果有台灣，世界衛生組織會像四腳椅一樣更加穩固」的理念，並感謝邦交國貝里斯代表在世界衛生大會上慷慨陳詞，希望國際社會能夠支持台灣參與，呼應「椅子若有四根腳，會更加周延」。

此外，賴清德也表示，不僅邦交國替我國發聲，今年WHA共有26個會員國及觀察員身分的歐盟代表，也直接或間接公開表明對台灣的支持，台灣都非常感謝。今年WHA的主題是「One World for Health」（共創健康世界），台灣雖然不是世界衛生組織的會員國，也沒有受邀參與世界衛生大會，但這樣的理念與台灣的理念不謀而合，我們會持續推動。

賴清德也說，自己是醫療背景，深知健康的重要。健康不分黨派、族群，是社會最關心的議題。除了讓民眾健康，也非常關注像是SARS、COVID-19等全球性未知傳染病，隨時可能威脅全世界及台灣，這也是上任後在總統府成立「健康台灣推動委員會」的原因，期盼讓國人更健康、國家更強，也讓世界擁抱台灣，這與世界衛生組織的宗旨一致。

賴清德表示，固然今年台灣無法加入，但是不會因此而放棄；也不會因為沒有預算、或是因為美國沒有加入而離開。為了台灣2300萬人的健康人權，以及全世界更好的健康福祉加入世界衛生組織、參與世界衛生大會，都是我們不變的理念，「大家一起努力」。

▲▼總統賴清德接見「世衛行動團」,邱泰源。（圖／總統府提供）

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