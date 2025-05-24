妻婚內偷情還教兒女喊小王「爸爸」　高雄男怒告求償200萬

▲ 高姓男子發現妻子婚內外遇並要求子女稱呼第三者為「爸爸」，憤而提告請求賠償200萬元。法院審理後判決被告連帶賠償10萬元。（示意圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

高雄地方法院近日審結離婚糾紛民事賠償案件，高姓男子控告前妻李女及洪姓男子婚內外遇，甚至要求自己的子女稱呼洪男為「爸爸」，侵害其配偶權益，求償200萬元。法院認定兩人確有不當交往行為，但認為求償金額過高，判決連帶賠償10萬元。全案仍可上訴。

高男與李女於2012年11月結婚，育有二名未成年子女，雙方於2024年1月經法院調解離婚。高男指控，李女在婚姻存續期間與洪姓男子發生外遇，兩人多次單獨出遊、用餐並有親密舉止，甚至要求長子稱呼洪男為「爸爸」，嚴重侵害其配偶權、家庭圓滿權益及人格權。

高男聘請徵信社蒐證，取得李女與洪男在餐廳及旅遊期間的親密互動畫面，並提供LINE對話紀錄作為證據。紀錄中，李女以「老公」「爸爸」稱呼洪男，洪男的女兒也稱李女為「媽咪」。

​​李女辯稱與洪男僅為朋友關係，，洪男與其長子相處融洽，因此以類似乾爸爸的角色互動，長子原稱其「乾爹」，熟稔後改稱「爸爸」否認有超出朋友的行為。她又指出，高男與兒子親子關係不佳，致使兒子曾接受22次兒童心理治療。洪男亦否認與李女有超越朋友關係的行為，稱LINE對話純粹為聊天。

法院經審酌證據後認定，洪男明知李女為有配偶之人仍與其交往，仍持續與其親密互動，兩人行為已逾越一般男女正常交往範圍，確有不當交往情形且侵害高男配偶權。

在賠償金額方面，法院綜合考量雙方學歷、收入狀況等因素，認為高男請求200萬元過高，判決被告連帶賠償10萬元及利息，駁回其餘訴求。案件可上訴。

據悉，高男擁博士學歷，現任職月薪逾7萬元；李女為碩士，月收入亦為7萬餘元；洪男則為大學學歷，年收入約4、50萬元。

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