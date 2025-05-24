78歲老董撞6車1人！行人傷勢嚴重進加護病房　家屬怒告傷害



▲北市78歲老董開車高速撞6車1人，導致行人目前仍在加護病房觀察，女兒怒開告。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區重慶南路一段23日下午2時許發生重大車禍，1台轎車突然暴衝，先撞上2台機車，後來又直接闖過一個紅綠燈，先撞上正在過馬路的行人，再撞上前方正在停等紅燈的公車、3台自小客車，其中行人目前仍在加護病房進行救治，女兒則在24日下午對駕駛提出傷害告訴。

警方調查，78歲的邱姓男子開著黑色凌志豪華油電車，行經北市中正區重慶南路一段、武昌街口，車子突然加速，撞上前方的2台機車，接著加速闖紅燈，又撞上過馬路的行人，最後撞上前方正在停等紅燈的公車以及3台自小客車。

其中，被撞的劉姓行人，年約79歲，因為當場被邱姓男子駕駛的自小客車高速追撞，導致整個人噴飛，警消當場以骨折將人送往醫院救治，但是後來在醫院傷勢加重，轉往加護病房進行觀察，目前仍在加護病房接受治療。

劉姓行人的女兒得知消息後趕往醫院，並且了解完過程之後，認為肇事的邱姓駕駛有故意加速的嫌疑，所以已於今天（24日）對邱姓肇事駕駛提出傷害告訴，目前邱姓肇事駕駛也在住院治療，警方將等邱復原之後，依照傷害罪通知邱到案說明，並將全案函送台北地檢署偵辦。