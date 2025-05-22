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不是香港！他求問「出國只能玩4天」　一票人推爆1國家：近又好吃

▲桃園機場,國旅,旅遊,觀光,出境。（圖／記者廖婕妤攝）

▲原PO想帶爸媽出國，又怕4天會玩得太緊湊。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者劉維榛／綜合報導

「待在國內有點可惜！」一名網友表示，今年年終領得多，想帶爸媽出遊，加上姊姊一起同行，一家人難得同時休假4天，因此在「國旅」與「出國」之間陷入天人交戰。原PO認為，近一點去香港玩4天怕太趕，反觀國旅時間彈性又方便，因此求問大家看法？文章曝光後，一票人秒推「沖繩4天可以啊！」

一名網友表示，今年年終領得比較多，想犒賞爸媽、姊姊出遊，但大家只能擠出4天空檔，現在則是要決定該國旅還是出國玩，爸媽認為都可以，因此就剩姊弟倆來做最後抉擇。

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原PO提到，爸媽僅有一次新加坡經驗，因此他希望能出國體驗不同國家的文化，近一點的國家就是香港，但又怕只玩4天不夠，是否會太趕呢？

至於國旅部分，爸媽從沒去過離島，因此澎湖成了他們的口袋名單之一；若擔心氣候太熱，也可以轉往阿里山、日月潭，且可住高級飯店好好放鬆休息。

儘管國旅時間彈性、交通簡便，安排起來也不費心力，但原PO還是猶豫不已，「難得大家都有空的時間，待在國內有點可惜」，因此求問過來人建議。

底下網友熱議，「選國旅真的是去被盤的」、「才4天要出國不要累死，選台灣郊區」、「澎湖4天剛好欸，我覺得日本太短」、「日月潭涵碧樓一定要體驗一下」、「香港不去迪士尼四天很夠玩」、「澎湖花火節4天夠了」。

一票網友認為能出國當然是出國，且最推沖繩旅遊，「沖繩4天可以啊」、「沖繩吧，香港有點無聊」、「沖繩或福岡+1,飛機時間比去南部還快，1小時就到了」、「沖繩可以考慮！很近、省時、食物棒、環境好、類墾丁」、「可以去沖繩呀，但要自己開車才能玩比較多點」、「我常常3天2夜就去日本或是中國散步吃飯」。

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