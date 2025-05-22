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巴西選手喊被利用　靠北世壯運小編：影片絕無剪接、內容屬實

▲▼本屆世壯運游泳賽事在台北市立大學天母校區詩欣館舉行。（圖／翻攝自世壯運官網）

▲本屆世壯運游泳賽事在台北市立大學天母校區詩欣館舉行。（圖／翻攝自世壯運官網）

記者曾筠淇／綜合報導

臉書粉專「靠北世壯運」近日貼出一則影片，內容是巴西選手指出世壯運部分問題，但該選手20日卻在臉書上喊冤，稱影片遭斷章取義，所以他要向主辦單位道歉。對此，「靠北世壯運」的小編稍早發文回應，「這段影片絕無剪接、內容屬實」，但因為他沒有親自取得當事人的授權，而造成對方壓力，因此向巴西選手表達歉意。

「靠北世壯運」18日貼出巴西選手遇到的問題與感受，包括游泳競賽未將男女分開、分組排名賽資訊在官網的呈現方式不直觀、選手們不是依照年齡分組比賽等。不過該選手20日則在臉書澄清，說影片是他在首次下場參賽前錄製的，內容是轉述其他人說的資訊，待實際參與比賽才發現那些說法不正確。

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因此該選手公開向主辦單位、世壯運道歉，因為他被利用了，影片內容遭斷章取義。他也指出，他並未授權以那樣的方式使用他的影片，「這件事給我帶來了極大的壓力，也影響了我之後所有的比賽表現」。

▲▼「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人稱影片斷章取義：我被利用。（圖／翻攝自選手臉書）

▲巴西選手稱影片遭斷章取義，「我被利用了」。（圖／翻攝自選手臉書）

針對此事，「靠北世壯運」小編發文表示，影片授權部分，他在發布前有與拍攝者多次確認影片使用授權，但確實影片未錄到授權對話，且選手已經公開表示「沒有授權」，所以這是他的失誤，目前已經將影片下架，並向巴西選手道歉。

至於斷章取義部分，小編指出影片沒有經過剪輯，拍攝時的情境是請選手分享當日遇到的問題，並對主辦單位提供建議，「其中也有提到後續檢錄流程已經改善，絕無刻意剪輯及惡意攻擊主辦單位的意圖。」最後就是影片中提到的問題是否屬實？小編認為這點最關鍵，「男女混游」非抹黑、「分組混亂、QRcode檢錄、成績延遲公布」為事實，「裁判口令太快」則是個人體感與語言適應差異，不便評論。

最後小編再次強調，「這段影片絕無剪接、內容屬實。」但因為他沒有親自取得當事人的正式授權，導致該選手感到壓力，再次向巴西選手表達誠摯歉意。為了避免類似情況再次發生，他不會再發布任何涉及選手的訪談影片。

▼小編發文回應。（圖／翻攝自Facebook／靠北世壯運）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北世壯運）

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