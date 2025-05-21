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今「小滿」做1事恐破財整年　6禁忌曝

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲即將進入夏天，天氣越來越炎熱。（示意圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是24節氣的「小滿」，清水孟國際塔羅小孟老師分享6項禁忌，像是少熬夜、別露肚臍，且不宜浪費米食，以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

小孟老師說，小滿為太陽過黃經60度，此時稻榖逐漸成熟稱為小滿，該節氣後氣溫升高，雨水變多、濕氣變重，大家養生必須去濕，可多吃綠豆、冬瓜、薏仁與山藥。

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►小滿6禁忌

1、忌露肚臍

小滿濕氣較重，晚上睡覺時要蓋涼被，以免睡著時露出肚臍，被涼風或冷氣吹入，導致濕氣入體影響健康。

2、忌生冷飲料

小滿氣溫逐漸上升，許多人會想喝生冷飲品，容易喝太冰導致頭暈、心血管快速收縮，因此建議多喝常溫飲品。

3、不要浪費米食

小滿為穀物豐收之時，因此不宜浪費米食，以免導致財運不順，一整年吃不飽喝不足。

4、禁吃助濕食物

小滿禁吃助濕食物，如生蔥、生薑、生蒜、茄子、蝦、蟹，以免引發濕疹、風濕。

5、少熬夜

小滿晝長夜短，氣溫逐漸升高，人體的機能消耗過大，也會導致人容易疲勞。若熬夜容易引發便秘、頭皮癢、喉嚨不適。

6、不要吃隔夜菜

小滿氣溫上升，容易潮濕，因此隔夜菜易滋養病菌，吃下後容易導致腸胃炎或腹瀉。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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