快訊／疑暈眩跌落鐵軌　消防退休人員遭自強號撞擊身亡

記者林東良／台南報導

台南市永康區大橋站20日下午發生一起落軌死亡事故，一名70歲消防退休林姓男子，在大橋火車站月台等車時疑似身體不適，不慎跌落鐵軌，遭北上自強號列車撞擊，當場死亡，鐵路警局已封鎖現場進行調查。

▲大橋火車站發生旅客墜軌事故，70歲林姓男子遭自強號列車撞擊身亡，現場由鐵路警方封鎖調查中。（民眾提供）

台南市消防局於20日下午4時17分許接獲報案，指永康區中華路大橋火車站二月台發生意外，119馬上出動永康消防分隊3車5人前往，於下午4時24分抵達現場，確認林男遭列車撞擊後已明顯死亡，無送醫必要。

根據初步了解，死者為嘉義市政府消防局的退休人員，當時與家屬一同從永康奇美醫院看診後返程，準備搭乘火車返家，不料疑似因暈眩失足墜落軌道，遭由屏東開往七堵的自強號138車次列車撞擊而身亡。現場已通報鐵路警察局與相關單位前往處理，列車執行一度受影響，詳細事故原因仍待路警局高雄分局進一步調查釐清中。

鐵路警局高雄分局指出，於20日下午4時16分許接獲台南市110通報，台鐵138次自強號下午4時21分許於於大橋站撞擊落軌旅客，獲報後立即派員前往大橋車站查處蒐證，經查遭撞擊之行人（林姓男子、70歲）已無生命跡象，分局後續將向台鐵公司申請調閱相關行車監視器進行釐清。

鐵路警局高雄分局呼籲民眾，跳墜軌道行為，已違反鐵路法57條第二項規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行處所。違反者依同法第70條處1萬元以上5萬元以下罰鍰，如影響鐵路行車安全，情節重大者，處5萬元以上、10萬元以下罰鍰，請民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

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