知名連鎖健身房「旗艦館熄燈」！經營20年　租約期滿不再續約

▲「全真瑜珈健身」宣布熄燈。（圖／翻攝自官網）



記者施怡妏／綜合報導

知名連鎖健身品牌「全真瑜珈健身」TRUE YOGA FITNESS，主打瑜珈課程並陸續拓展健身領域，不過日前官方粉專公告，位於捷運市政府站的忠孝旗艦館即將結束營業，將於2025年6月20日租約到期後正式熄燈，結束長達20年的運營。

「全真瑜珈健身」在臉書粉專發文，感謝會員多年的支持，自2005年開幕至今，忠孝館見證了無數會員的成長與蛻變，「經與業主雙方審慎評估後達成共識，本館將於2025年6月20日租約期滿後不再續約，並正式結束營業。」

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全真瑜珈健身源自2004年新加坡，隔年進軍台灣，並於信義區設立第一間會館。品牌從瑜珈專業會館出發，後來加入健身、重訓、有氧器材等多元服務，在2015年突破全台會員6萬名，成為國內最大的連鎖瑜珈會館。目前全台共有14家分館，多位於交通便利地段，其中忠孝館面積高達780坪，一直是附近居民與上班族愛用的運動場域。

臉書全文：

感謝您長期以來對全真忠孝瑜珈健身館的支持與陪伴。自 2005 年開幕至今，忠孝館見證了無數會員的成長與蛻變，經與業主雙方審慎評估後達成共識，本館將於 2025 年 6 月 20 日租約期滿後不再續約，並正式結束營業。



為保障您的權益，我們已規劃以下因應措施：

1. 忠孝館之單館會員，將自 5 月 20 日起自動升級為大台北地區通館會員 (不包含敦南瑜珈館)，可繼續於 True Yoga / Fitness 大台北區其他分館安心上課，直至原合約到期。

2. 我們已於忠孝館鄰近地區積極尋找適宜的地點，期待不久的將來以更進化的空間規劃與創新服務，提供您嶄新的運動與健康體驗，敬請期待！於此期間，如您希望暫停會籍，歡迎與我們聯繫辦理相關手續。



如您對會籍安排有其他考量，我們亦提供依入會協議書規定處理的相關機制，詳情請洽您的服務顧問、親臨現場或致電客服，我們將竭誠為您說明與協助。



感謝您一路以來的理解與支持，全真將持續陪伴您邁向更健康的未來。如有任何疑問或需要協助，請隨時與我們聯繫，我們將竭誠為您服務。



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