女子超商ATM多次提領　店員「無聲報案」詐團4人被逮

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局落實「無聲報案 QR Code」機制，超商店員一鍵通報、警方神速出擊，17日在仁德區一間超商ATM前逮獲正在大量提款的20歲梁姓外籍女子，並一路追查監控車輛，當場一舉圍捕包含收水手、監控手等共4名詐騙集團共犯，展現歸仁警方強力打詐執法決心。

▲歸仁分局落實「無聲報案 QR Code」機制，超商店員一鍵通報、警方神速出擊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁分局近來推動「無聲報案 QR Code」，讓超商店員在顧客疑似遭詐時，可低調掃碼通知警方出勤，成功攔阻多起詐騙案。惟近日發現極少數超商的QR Code遭移除或破壞，歸仁分局長廖水池立即下令各派出所檢視補強。

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。

文賢派出所所長陳俊吉於17日執行巡檢時，眼尖發現仁德中正西路一超商內，有名梁姓女子多次高額提款，行為可疑。警方第一時間通報副所長黃國輝、警員谷昭慶及偵查隊支援，動員12名警力展開布控，順利當場查獲20歲梁女。警方並依其行蹤追至二行一路一帶，攔下監控車輛，進一步查獲負責監控與收水的18歲陳姓、17歲吳姓、42歲楊姓等3人，全數當場就逮。

▲警方追查監控車輛，於二行一路逮捕收水、監控等3名共犯。

廖水池指出，自其上任以來即積極整合打詐資源，短短4個月就查破多起ATM提領與面交詐騙案，今年1至4月轄區熱點提領次數已較去年同期減少42次，逮獲車手人數也增加8人。5月截至目前，更已緝獲16名車手與共犯，儼然成為詐團車手的「死亡禁區」。

警方提醒，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利投資」為誘餌，誘騙民眾匯款或交付現金，如遇相關情形應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線求證，以防積蓄落入詐騙集團手中。

歸仁警分局強調，將持續攜手民間、運用科技與情資分析主動打擊犯罪，守護市民財產安全，讓詐騙無所遁形。