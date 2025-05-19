　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女子超商ATM多次提領　店員「無聲報案」詐團4人被逮

記者林東良／台南報導

台南市警歸仁分局落實「無聲報案 QR Code」機制，超商店員一鍵通報、警方神速出擊，17日在仁德區一間超商ATM前逮獲正在大量提款的20歲梁姓外籍女子，並一路追查監控車輛，當場一舉圍捕包含收水手、監控手等共4名詐騙集團共犯，展現歸仁警方強力打詐執法決心。

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。（記者林東良翻攝，下同）

▲歸仁分局落實「無聲報案 QR Code」機制，超商店員一鍵通報、警方神速出擊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

歸仁分局近來推動「無聲報案 QR Code」，讓超商店員在顧客疑似遭詐時，可低調掃碼通知警方出勤，成功攔阻多起詐騙案。惟近日發現極少數超商的QR Code遭移除或破壞，歸仁分局長廖水池立即下令各派出所檢視補強。

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。

文賢派出所所長陳俊吉於17日執行巡檢時，眼尖發現仁德中正西路一超商內，有名梁姓女子多次高額提款，行為可疑。警方第一時間通報副所長黃國輝、警員谷昭慶及偵查隊支援，動員12名警力展開布控，順利當場查獲20歲梁女。警方並依其行蹤追至二行一路一帶，攔下監控車輛，進一步查獲負責監控與收水的18歲陳姓、17歲吳姓、42歲楊姓等3人，全數當場就逮。

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。（記者林東良翻攝，下同）

▲警方追查監控車輛，於二行一路逮捕收水、監控等3名共犯。

廖水池指出，自其上任以來即積極整合打詐資源，短短4個月就查破多起ATM提領與面交詐騙案，今年1至4月轄區熱點提領次數已較去年同期減少42次，逮獲車手人數也增加8人。5月截至目前，更已緝獲16名車手與共犯，儼然成為詐團車手的「死亡禁區」。

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。（記者林東良翻攝，下同）

警方提醒，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「高獲利投資」為誘餌，誘騙民眾匯款或交付現金，如遇相關情形應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線求證，以防積蓄落入詐騙集團手中。

▲台南仁德一間超商內，梁姓女子提領現金時遭警方查緝，當場落網。（記者林東良翻攝，下同）

歸仁警分局強調，將持續攜手民間、運用科技與情資分析主動打擊犯罪，守護市民財產安全，讓詐騙無所遁形。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
調查官超商裝密錄器偷拍少女裙底風光　調查局認已約談但未停職
快訊／徐少東聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋
快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞
阿喜錄一半「內衣滑到腰」！藍心湄急提醒來不及了
賴清德盼與在野溝通　朱立倫氣炸：等你電話多久？
大地主捐9棟房產給行天宮　養女怒告結果出爐
昆凌爺爺再添銀！91歲阿公狂奔摘金　主播嚇到：太可怕了
快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見
黃仁勳演講背板「C位」驚見台北市政府　蔣萬安現場台下聆聽
快訊／明打入全額交割　上市大廠慘吞跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／徐少東疑偷渡出海！聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋

高雄港區驚悚車禍！聯結車自撞護欄車頭爛毀　駕駛搶救不治

快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞

台南巴克禮公園滯洪池驚見女浮屍　晨運民眾目睹報警

旗津罕見「送肉粽」公告引驚慌　區公所急澄清：是「送索儀式」

大地主「寄付」行天宮9棟房產　養女控詐欺結果出爐

快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見

出巡撞破玻璃！雲林神農大帝衝飲料店畫面曝　老闆娘：急喝奶茶？

高雄男開車載妹聊天分心撞路邊5車　她心痛：機車才買半年

台南失智婦獨自上山失聯！警義消摸黑搜尋　她倒臥山腳獲救

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【泰格與雪兒】金牛座男友

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

快訊／徐少東疑偷渡出海！聯繫兒子「我在日本」　撤銷緊急協尋

高雄港區驚悚車禍！聯結車自撞護欄車頭爛毀　駕駛搶救不治

快訊／屏東議員郭再添將入監！暗營兩岸地下匯兌　判刑4年定讞

台南巴克禮公園滯洪池驚見女浮屍　晨運民眾目睹報警

旗津罕見「送肉粽」公告引驚慌　區公所急澄清：是「送索儀式」

大地主「寄付」行天宮9棟房產　養女控詐欺結果出爐

快訊／花蓮喑啞男「勒斃29歲女師」！　法院裁定羈押禁見

出巡撞破玻璃！雲林神農大帝衝飲料店畫面曝　老闆娘：急喝奶茶？

高雄男開車載妹聊天分心撞路邊5車　她心痛：機車才買半年

台南失智婦獨自上山失聯！警義消摸黑搜尋　她倒臥山腳獲救

白委：林昶佐昔有焦慮症　荷蘭自殺率高、日照短病症易發適合嗎？

包開箱／ 高圓圓、徐玄振曬Ferragamo新水餃包！標誌扣飾搭高級感廓形

日人氣星占師揭曉「本週幸運星座TOP 3」！摩羯快收下祝福、獅子要敢於挑戰

李㼈20歲入伍當2年陸軍儀隊！操槍遭撞出意外「爆血送醫」留5cm疤

江西湖南農田成「垃圾山」　防衞星拍到「地表蓋上一層土」

《少年 Jump+》作品動畫化啟動　大咖製作公司將挑一短篇漫畫

永野芽郁瘋傳中止活動！辭演《豐臣兄弟！》　事務所發聲明

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」：一頓飯就夠了

直擊／Lady Gaga唱到一半突然走下台！　天后感動落淚：謝謝你們跟我一起唱

隱身澀谷巷弄滿足深夜拉麵癮！惠比壽必吃柚子拉麵果香迷人

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

社會熱門新聞

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

台中人妻出軌閨蜜！2女躲摩鐵滾床單　退役軍官夫怒告

陸男「登桃園」插五星旗　海巡署證實影片非偽造

鬧分裂！　竹聯幫主難產

花蓮廂型車撞進早餐店　撞擊畫面曝光

花蓮喑啞男深夜聲押　女師今將解剖釐清死因

陸男稱登陸桃園　軍事迷比對：時間地點相符

台中女街頭衝撞2女童！警方逮人強制送醫

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

花蓮女師拒絕追求遭勒斃！喑啞狼「坦承觸碰」

更多熱門

相關新聞

台中女誤信「吳淡如」遭詐1979萬　車手竟是補教師

台中女誤信「吳淡如」遭詐1979萬　車手竟是補教師

台中市洪姓女子誤信網路「吳淡如」投資群組，短短1個月就匯出或面交1979萬元，後來發現被詐，配合警方計誘車手，平時是補教老師的53歲陳姓女子，為了想多賺點錢，上網應徵外務專員，有次接受公司指派收款時被逮，陳女當場崩潰大哭「我不知道是車手」、「今天不能回家嗎」，最後被判處有期徒刑8月。

車手炫耀當車手好賺　運將報警逮車手

車手炫耀當車手好賺　運將報警逮車手

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

運將載客聽到關鍵字　他暗中助警抓馬國車手

運將載客聽到關鍵字　他暗中助警抓馬國車手

郵局金融卡每日提款限額「15萬降至10萬」　5/28起打詐出新招

郵局金融卡每日提款限額「15萬降至10萬」　5/28起打詐出新招

關鍵字：

車手ATM無聲報案

讀者迴響

熱門新聞

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

罷免成案投票第一人！　綠營議員怒轟「死亡連署」喊告

一票人中新冠症狀曝　醫：持續升溫！這波表現特別多變

黃仁勳問長壽秘訣！林友茂回4字笑翻全場

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

男爬上床性侵女潛友！她崩潰畫出現場圖

午後變天！　「雨最大」地區曝

周董免役卻能打球遭疑　醫揭關鍵

泰勒絲怒與閨蜜布蕾克萊芙莉絕交

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面