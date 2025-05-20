福馬「同城生活圈」第2批政策　鼓勵台藝人赴陸開展小型演出

▲福州發佈《福州打造福馬「同城生活圈」先行先試第二批政策》。（圖／翻攝 海交會官網）

記者任以芳／福建報導

第二十七屆海峽兩岸經貿交易會18日舉行開幕式，福州發佈《福州打造福馬「同城生活圈」先行先試第二批政策》，圍繞融入兩岸共同市場、提升生活便利化、增進福馬同城交流等三個方面共推出10條舉措，涉及進出口貿易、開拓市場、同等待遇、人文交流等領域，包括「鼓勵台灣藝人來榕開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助。」

去年海交會發佈了《福州打造福馬「同城生活圈」先行先試首批政策》，受到兩岸廣泛關注。在此基礎上，這次推出第二批政策措施，繼續深入落實台胞台企需求，促進福馬融合發展。

根據新政，共十條措施分別是，在融入市場經貿產業方面，對在福州馬祖產業合作園區加工再出口東南亞的產品，給予更加便利化的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）原產地證書發證政策；支持符合條件的馬祖地區以及在福州登記註冊的台資企業申報政府質量獎；為台資企業開拓市場提供供銷市集、展示展銷等平台支持。

2025至2029年期間，對已入駐和有意願入駐福州馬祖產業合作園區的台資項目（企業），每家可免租金承租50平方米以內的福州市國資系統企業權屬國有房產及福州市職工創新創業創造中心房產，作為城市中心配套辦公和展示、交流空間，用於建設品牌中心或運營中心；台灣同胞同時在馬祖、福州馬祖產業合作園區均註冊有企業的，視同馬祖企業，享受所有福馬“同城生活圈”政策。

在提升生活便利化方面，在榕台胞、馬祖鄉親持台灣居民來往大陸通行證，可享受福州市民待遇，參與商務領域消費品以舊換新活動；進一步完善在榕台胞同等納入福州市住房保障體系舉措，同等享受福州市民待遇；福州市公證機構對台胞台企辦理公證業務開通“綠色通道”，並在福州市台胞台企交流服務中心設立公證服務受理點。

在增進福馬同城交流方面，支持福州市符合條件的一線職工自費赴馬祖開展技術協作、觀光旅遊，對前2000名職工予以專項補助；鼓勵台灣藝人來榕開展小型營業性演出活動，並提供場地支持和資金補助。