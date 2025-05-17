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社會 社會焦點 保障人權

14萬人贊成虐童判死被打槍　法務部澄清：支持重罰將廣納意見

記者黃宥寧／台北報導

1歲男童「剴剴」遭保母虐死，引發全台震怒，近14萬人連署主張對虐童致死者應處無期徒刑、死刑並排除假釋。不料法務部16日回應「建議案不予採納」，輿論炸鍋，網友怒轟「台灣果真是虐童天堂」。對此，法務部今（17）日強調，對嚴重侵害兒童案件應嚴懲重罰，尊重民意提案，未來修法時將廣納各界意見列為參考。

▲▼ 兒虐零容忍 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲法務部17日發布補充說明，強調「對虐童致死犯行，應予以嚴懲重罰」。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，法務部今（17）日回應指出，對於嚴重侵害兒童的案件應予嚴懲重罰，並強調尊重民意提案，未來修法時將廣納各界意見列為參考。

此次提案主張修正《刑法》第271條，增設針對虐童致死者的條文，應處無期徒刑且不得假釋，或處死刑；另建議修正《刑法》第286條，針對未滿16歲之人施以凌虐、或以其他方式妨害其身心發展者，應處10年以上有期徒刑，若出於營利目的則提高為20年以上，並得併科1,000萬元以下罰金。該案於2月20日提出，3月16日成案，法務部依法須於2個月內具體回應。

▲▼ 圖／公共政策網路參與平台 。（翻攝自／公共政策網路參與平台 ）

▲法務部參採為「建議案不予採納」引起網友炸鍋 。（翻攝自／公共政策網路參與平台 ）

針對建議內容，法務部常務次長黃謀信表示，提案中主張「虐童滅證處以死刑」部分，因我國現行法制已無唯一死刑規定，且以滅證罪處死刑，明顯違反罪刑相當原則，無法採納；至於建議採用30年以上有期徒刑的部分，目前刑法規定有期徒刑的法定刑上限為15年，亦不符現行規範；而關於「不得假釋」的建議，目前假釋制度正在研修中，相關意見將作為未來修法參考。

法務部強調，對於虐童等重大犯罪行為，確實應予以嚴懲重罰，對於民意所反映的提案內容也表示尊重，未來在研議修法時，將一併納入整體考量。另就重大暴力犯罪受刑人部分，法務部也重申，檢察機關將依其對社會治安的危害程度、悛悔表現及教化成效，從嚴審核假釋資格，對於不適合復歸社會者，將不予准許假釋。

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