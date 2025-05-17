法務部不讓「虐童者處死」？　洪孟楷：國民黨會持續推動修法

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

法務部日前針對「加重虐童刑責」逾十萬人附議結果表示，「不予採納」，主要原因在於，凌虐致死罪與殺人罪若皆為死刑，恐會在罪責原則上產生扞格，然而，國民黨立委洪孟楷對於法務部的回應感到不滿，今（17日）在社群平台發文開轟，法務部冷漠無感，與社會期待脫節，國民黨接下來會持續推動相關修法，回應人民的聲音。

洪孟楷提到，由於「剴剴案」的發生，引爆全台怒火，民眾進而在公共政策平台提案，要求對虐童致死者處以無期徒刑或死刑，獲得將近14萬人連署支持，堪稱罕見。

不過，法務部日前對於建議案表示，「不予採納，無後續規劃」，讓洪孟楷直言，他不同意如此冷漠無感的回應，他與多位藍營立委已主動提案修正刑法第271條與第286條，強化虐童刑責。

此外，洪孟楷點出，司法法制委員會的吳宗憲召委下週也積極推動召開公聽會，邀集專家學者，研議修法方向，不只是為了嚇阻犯罪，更是為了讓全民看清楚法務部官員是否敢在立院直播中，當著國人面前，親口說出「無後續規劃」這種冷血的話。

洪孟楷認為，法務部一再援引「比例原則」與「罪責相當原則」作為擋箭牌，卻迴避現行法條刑責是否過輕，判刑過度寬鬆，無法對犯罪形成有效威嚇，司法正義已經與社會期待脫節的問題。

洪孟楷強調，這件事本來應該是全面檢討的契機，法務部卻選擇用最低成本、最便宜行事的方式回應社會關注，用官腔打發民意、等同踐踏司法尊嚴，為此，他呼籲各黨團應該都把此法案當成本會期優先法案。

「提高刑責並非只是堆疊，而是態度展現，用具體行動宣告台灣不接受這樣的犯罪；敢犯、就要付出極高犯罪成本，是非對錯、沒有模糊空間，政府存在，是為了回應人民的聲音。」

洪孟楷質疑，近14萬筆連署，代表對公平正義的渴求，也代表台灣社會對保護弱勢的強烈呼聲，面對「詐騙王國」、「虐童天堂」的國際形象，台灣承擔得起嗎？

最後，洪孟楷說，法務部選擇對此事冷處理，就是讓殘忍行為在制度縫隙中橫行無阻，他想請賴政府說清楚，對虐童致死不願修法，捍衛的到底是誰的權利？又是哪門子的台灣價值？

據了解，法務部回應該提案的癥結點，包括，對於故意殺害未滿18歲之人之行為，現行法已可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，並加重其刑至1/2，此提議主張的凌虐兒少致死之刑度，將使故意凌虐、過失致死的凌虐致死罪，刑度高於故意殺人罪，不符合比例原則、罪責相當原則。

法務部再指，現行刑法第286條規定，凌虐兒少致死行為最重為無期徒刑；另依兒童及少年福利與權益保障法規定，成年人故意對兒少犯罪者，加重其刑至1/2，因此，才建議不另於刑法第271條殺人罪重複規範。