高雄半年3洩漏！欣高瓦斯今又出包　居民憂「氣爆要重演」

▲高雄左營高鐵一帶狂飄「濃濃瓦斯味」引恐慌，源頭找到了！。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者王威智／綜合報導

高雄左營區今（13）日清晨再度瀰漫濃厚瓦斯味，從高鐵左營站一路延伸至民族一路、左營大路、甚至仁武區，街頭民眾紛紛掩鼻驚覺異常，社群平台瞬間湧現「整路都是瓦斯味」、「出門以為是錯覺，結果全高雄人都聞到」等留言，氣氛一度緊張。消防局證實，異味源頭為欣高石油氣楠梓加氣站，初步調查為壓力表頭（嗅劑表頭）洩漏所致，幸未造成人員傷亡。

不過，這已非單一事件。僅2024年下半年，高雄市區就已接連發生三起欣高管線外洩事故：7月、9月、11月三度警報，如今再添一樁，引發地方高度不安。有網友憶起高雄氣爆悲劇留言：「幾年前爆炸前也是很多人聞到瓦斯味，現在真的很怕歷史重演。」

▲高雄左營區今日清晨再度瀰漫濃厚瓦斯味，網友憶起高雄氣爆悲劇留言：「幾年前爆炸前也是很多人聞到瓦斯味」 。（圖／網友提供、翻攝自Threads）

消防局指出，今日清晨接報後立即派遣3車6人前往欣高楠梓加氣站處理，現場確認為壓力表頭洩漏，已由瓦斯公司人員完成止漏，後續交由經發局及欣高公司持續追蹤檢查。

但民眾的疑慮並未因此平息。翻查紀錄，欣高公司在2024年下半年已發生三起重大外洩事故：

● 7月31日 左營重愛路發生管線洩漏，消防緊急封路、搶修；

● 9月18日 同一路段再傳異味，現場封鎖近5小時；

● 11月11日 第三度傳出洩漏，消防隊日夜值守、連挖兩日。

接連事故使地方居民對欣高的管線維護徹底失去信心。「已經聞了好幾天瓦斯味，晚上都不敢睡，怕一睡就爆炸。」有住戶憤怒指出，希望市府正視問題、加強稽查，別等災難重演才亡羊補牢。

高雄市消防局提醒，若民眾發現可疑異味，請立即撥打119或1999通報，並切勿使用火源，以策安全。