陸220女與168男相愛！自稱「懷孕4個月」被質疑

▲220公分女與168公分男相戀多年，聲稱已懷孕。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一對情侶最近因身高差引發關注，男生身高168公分，女方則高達220公分，兩人還聲稱女方已經懷孕4個月了。不過，網路上有不少人質疑兩人是在炒作，所謂結婚、懷孕也都是演出來的，甚至直言「孕肚看起來像假的」。

女方姓康，近日接受媒體訪問時表示，她和男友趙先生都是1996出生，兩人在網路上認識，在一起3年多。康女士承認自己已懷孕4個月，打算今年6月與男友結婚。

康女士說，她是四川人，從事自媒體工作；男友趙先生是重慶人，是一名上班族，兩人平時在重慶生活和工作，「我這個身高出去找工作，人家也不願意接受，都說我太高了，所以我做自媒體快五年了。」

康女士提到，她穿上鞋的身高有220公分，長這麼高是因為遺傳，自己爸爸的身高也接近200公分。

兩人從2024年開始在抖音等平台上一起拍攝影片，許多內容都是情侶之間的相處，受到許多網友的關注。不過，兩人的影片有些明顯是安排好的劇情，也因此懷孕的消息受到不少質疑。

康女士一段展現自己孕肚的影片，受到最多質疑，很多網友都認為孕肚是假的。對此，康女士強調，「因為我人高，所以肚子看起來要大一點。去醫院檢查，醫生說寶寶和我都很健康。」

康女士並出示了醫院的檢查報過，「畢竟一下子出現在大眾面前，只有等到10月份娃娃出生那天才能打破所有輿論，並且我覺得，也沒有必要拿懷孕來作假。」