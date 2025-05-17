越南夫妻搞地下匯兌！幫匯同鄉600萬賣淫皮肉錢　下場曝光

▲越南籍阮氏夫妻經營地下匯兌與簽賭站遭嘉義地檢署起訴。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

日前一名越南移工在台鐵列車上移失現金400萬，被質疑是否與地下匯兌有關，而嘉義地檢署近日就偵結3件地下匯兌犯罪，越南籍阮氏夫妻，涉嫌長期經營未經許可的新台幣與越南盾匯兌業務，並涉及地下簽賭，遭檢方起訴。

起訴書指出，37歲越南籍阮女利用經營美甲作為掩護，在未經核准下，2021年開始私下提供新台幣與越南盾之間的匯兌服務，每筆收取150至500元不等的手續費，不法所得共1萬8200元。阮女透過自己的銀行帳戶收取新台幣，按每日匯率再轉匯越南盾至客戶指定的越南帳戶。至2023年查獲期間，匯兌金額逾800萬元新台幣，而其中僅一名從事性交易仲介的越南籍同鄉女子，就超過597萬元新台幣。

另外一筆交易中，41歲台籍張姓男子得知李姓男子想把越南盾換成新台幣，便牽線讓李透過某越南帳戶匯入約25億越南盾至阮女帳戶。李先要求匯出約6.8億越南盾，其餘近18.6億越南盾請求兌換為新台幣約200萬元。不料張男收錢後私吞該款。

而阮女的越南籍丈夫則是自2018年開始，於自宅經營名為「北越大樂透」的地下簽賭站，與某越南賭博網站連線，由不特定賭客下注，玩法包括選號對中即中獎。下注金額從100元起跳，最高可獲得1萬元賭金。賭客可以親自到他家下注，或透過LINE等通訊軟體下注。至2023年查獲期間，簽賭總金額高達1420萬元。而其中一名36歲台籍陳姓男子為賭客，不只自己賭，還想靠這賺錢。他幫別人下注，代收賭客的賭金再轉給阮男。

嘉義地檢署偵結後，認定阮女涉犯銀行法之非法經營匯兌業務、及刑法之詐欺得利罪；阮男涉犯刑法之賭博及開設賭博場所罪；陳男涉犯賭博罪；張男則涉犯侵占罪，日前偵查終結，將4人起訴。