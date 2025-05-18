　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國務卿：梵蒂岡可望成為「烏俄和談」舉辦地點

▲▼美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）與義大利樞機主教、梵蒂岡的烏克蘭事務代表祖比（Matteo Zuppi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐（左）、義大利樞機主教兼梵蒂岡烏克蘭事務代表祖比（右）會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）17日表示，梵蒂岡（Vatican）可能成為未來烏俄和談的舉辦地點，並且讚揚了羅馬教廷在這場衝突中扮演的角色。

美聯社、基輔獨立報等外媒報導，盧比歐17日前往羅馬，與義大利樞機主教、梵蒂岡的烏克蘭事務代表祖比（Matteo Zuppi）會面。會晤開前，他向記者們透露，將討論烏俄和談的「現狀、昨天（5/16）之後的最新進展，以及未來的道路。」

被問及梵蒂岡是否能夠作為斡旋者時，盧比歐回應，「我不會稱它為斡旋者，但我認為這肯定是雙方都願意去的地方。因此，我們將討論所有這些問題，也一直都很感謝梵蒂岡願意扮演這個建設性與積極的角色。」

在美國駐羅馬大使館的會晤中，盧比歐對於教廷的人道主義努力表達感謝，包括促成換囚、支持烏克蘭兒童返回家鄉，也「強調在教宗良十四世的新領導下，持續合作的重要性。」此外，他也會晤了梵蒂岡的外交官員，包括教廷的國務卿帕羅林（Pietro Parolin）與外交部長。

教宗良十四世（Leo XIV）是第一個領導天主教會的美國人，曾親自承諾「盡一切努力實現和平」。教廷國務卿帕羅林也說，教廷仍準備主持直接對話。

烏俄和談16日在土耳其伊斯坦堡登場，僅持續不到2小時，沒有取得突破。基輔提議立即停火、全面換囚、兩國總統直接會面，但莫斯科要求烏克蘭放棄戰爭賠償要求，並且承認目前被俄軍占領的4大地區及克里米亞主權，全都屬於俄羅斯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
498 2 1273 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國中會考5科解答出爐　各科考題一次看
29歲女老師遭殺害！校方慟：她優秀盡責...部落女孩聞噩耗大
快訊／16縣市大雨特報！
快訊／29歲女老師遭勒斃！　喑啞男抓到了
「妳騎上我的腿」妻摩鐵吃奶！　對象竟是閨蜜
才入圍金曲2大獎！　美秀集團吉他手「突拋8字宣告退團」
快訊／GD台北小巨蛋票價公佈了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊客瘋日本「性愛之旅」！東京淪買春城市　議員批：只抓女人

分手還禮物險死！英女師被前男友連刺15刀　手抓刀自救撿回一命

美國務卿：梵蒂岡可望成為「烏俄和談」舉辦地點

把AI當小孩用！黃仁勳親授「必學提問術」　勸學生懂得靈活運用

普丁拚生育！　議員提每年放一周「有薪性愛假」努力造人

被AI搶工作！美工程師「狂投800份履歷」全槓龜　跑外送維生

墨西哥200人軍艦撞美大橋！撞擊畫面曝光　多人受傷急搜救

變態大叔遊日本泡湯「狂摸少年下體」！　被逮辯：手滑

他生日趴突爆「嫩妻偷吃」狂吞事後藥！　老婆嗨到一半變臉走人

演出前心臟驟停！法爆紅饒舌歌手Werenoi「31歲猝逝」　樂壇震驚

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

【心快融化了】媽上班途中接老師來電嚇傻　下秒兒子奶音喊母親節快樂

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

【我願意當妳一輩子的僕人】弟不滿被姊使喚　見她拿25分考卷威脅秒屈服

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

遊客瘋日本「性愛之旅」！東京淪買春城市　議員批：只抓女人

分手還禮物險死！英女師被前男友連刺15刀　手抓刀自救撿回一命

美國務卿：梵蒂岡可望成為「烏俄和談」舉辦地點

把AI當小孩用！黃仁勳親授「必學提問術」　勸學生懂得靈活運用

普丁拚生育！　議員提每年放一周「有薪性愛假」努力造人

被AI搶工作！美工程師「狂投800份履歷」全槓龜　跑外送維生

墨西哥200人軍艦撞美大橋！撞擊畫面曝光　多人受傷急搜救

變態大叔遊日本泡湯「狂摸少年下體」！　被逮辯：手滑

他生日趴突爆「嫩妻偷吃」狂吞事後藥！　老婆嗨到一半變臉走人

演出前心臟驟停！法爆紅饒舌歌手Werenoi「31歲猝逝」　樂壇震驚

小姑「當小三懷孕」住高級月子中心　婆婆逼她一起養！結局更怒了

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

Tizzy Bac唱一半突宣告「重磅喜訊」！全場激動爆尖叫

幕後／邱泰源傳下台？　他3個月完成賴清德競選政見！高層印象深

快訊／國中會考5科解答出爐　各科答案一次看

花蓮2400考生參加國中會考！落實友善應試環境　首日試務順利

高雄國中老師涉毒遭解聘　辯「不影響學生」求翻盤被法官打臉

大谷翔平6支0吞2K道奇2連敗　克蕭本季初先發失5分、牛棚掛傷號

第一屆縱谷盃學童足球邀請賽登場　21隊齊聚關山展現青春拚勁

遊客瘋日本「性愛之旅」！東京淪買春城市　議員批：只抓女人

#黃仁勳 掀 #世壯運 高潮全場歡呼！五大聖火代表種下「希望」樹苗

國際熱門新聞

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

老公偷看A片　人妻「割掉陰莖」煮湯喝掉

墨西哥艦撞上布魯克林大橋　畫面曝光

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

鳥在天上炸開！居民嚇壞：像末日

日長崎「不邀台灣」參加原爆紀念　離譜原因曝

女帶「這1物」上飛機被攔！安檢人員同意了

男童跳蚤市場買到「真手榴彈」　一拉爆了

美中西部遭龍捲風襲擊　至少25死

法爆紅饒舌歌手Werenoi猝逝　震驚樂壇

新手機要不要貼膜？日媒揭「1配件」更重要

首位美國教宗良十四世今就職！一生奉獻天主教　成長軼事曝光

他生日趴突爆「嫩妻偷吃」沒戴套

川普出手！周一與普丁、澤倫斯基通話

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

快訊／王者登台！GD台北小巨蛋票價公佈了　「這條件可先買」27日開搶

即／高雄瑞豐商圈墜樓！42歲投顧董座陳屍街頭

快訊／花蓮某國中女教師陳屍住處　遺體衣衫不整

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

今雨更多！　「下最大」時間曝

汪小菲婚禮現場曝光

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

許藍方「清晨突暈倒」倒地撞傷現況曝

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

花蓮29歲女師陳屍臥房　警鎖定喑啞男涉重嫌

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面