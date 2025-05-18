美國務卿：梵蒂岡可望成為「烏俄和談」舉辦地點

▲美國國務卿盧比歐（左）、義大利樞機主教兼梵蒂岡烏克蘭事務代表祖比（右）會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）17日表示，梵蒂岡（Vatican）可能成為未來烏俄和談的舉辦地點，並且讚揚了羅馬教廷在這場衝突中扮演的角色。

美聯社、基輔獨立報等外媒報導，盧比歐17日前往羅馬，與義大利樞機主教、梵蒂岡的烏克蘭事務代表祖比（Matteo Zuppi）會面。會晤開前，他向記者們透露，將討論烏俄和談的「現狀、昨天（5/16）之後的最新進展，以及未來的道路。」

被問及梵蒂岡是否能夠作為斡旋者時，盧比歐回應，「我不會稱它為斡旋者，但我認為這肯定是雙方都願意去的地方。因此，我們將討論所有這些問題，也一直都很感謝梵蒂岡願意扮演這個建設性與積極的角色。」

在美國駐羅馬大使館的會晤中，盧比歐對於教廷的人道主義努力表達感謝，包括促成換囚、支持烏克蘭兒童返回家鄉，也「強調在教宗良十四世的新領導下，持續合作的重要性。」此外，他也會晤了梵蒂岡的外交官員，包括教廷的國務卿帕羅林（Pietro Parolin）與外交部長。

教宗良十四世（Leo XIV）是第一個領導天主教會的美國人，曾親自承諾「盡一切努力實現和平」。教廷國務卿帕羅林也說，教廷仍準備主持直接對話。

烏俄和談16日在土耳其伊斯坦堡登場，僅持續不到2小時，沒有取得突破。基輔提議立即停火、全面換囚、兩國總統直接會面，但莫斯科要求烏克蘭放棄戰爭賠償要求，並且承認目前被俄軍占領的4大地區及克里米亞主權，全都屬於俄羅斯。