台灣文學登布拉格書展！遭中方施壓「撤國旗」、逼改國家欄位

▲布拉格國際書展傳出中方要求主辦單位撤下台灣國旗。（圖／翻攝自Facebook／Nakladatelství Mi:Lu Publishing CZ，下同）

記者閔文昱／綜合報導

布拉格國際書展於15日盛大開幕，長期致力推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參展，不料卻傳出中國方面向主辦單位施壓，要求將展場網站的「國家」（Countries）欄位更改為「國家與地區」（Countries and regions），並要求撤下台灣國旗，引發關注。

根據《中央社》報導，主辦方證實，中方強調台灣非主權國家，除了要求調整網頁用語外，還透過書面通知，要求捷克麋鹿出版社移除攤位上的台灣國旗。不過，麋鹿出版社台灣分公司總編輯江子瑄表示，為表達對台灣主權的立場，他們仍在攤位擺放國旗，並未接受撤旗要求，主辦單位也未強制執行。

據了解，此次書展是中國自疫情以來首度在布拉格設攤，與台灣文學攤位形成微妙對比。麋鹿出版社由捷克插畫家湯瑪士・瑞杰可於2014年創立，並於2017年在台設立分公司，出版作品涵蓋劉克襄、楊牧、吳明益、紀大偉與童偉格等知名作家，主題橫跨自然書寫、詩作、奇幻小說與性別議題，展現台灣文學的多元與深度。