台灣文學外譯推手杜國清85歲辭世　文化部表達哀悼與不捨

▲杜國清教授。（圖／文化部提供）

生活中心／綜合報導

推動台灣文學外譯不遺餘力的學者杜國清21日於美國過世，享壽85歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，他指出，杜國清在台灣文學翻譯推廣與東西方詩論引介上貢獻良多，是台灣文學與世界接軌的重要橋樑，影響深遠。

杜國清1941年7月19日生於台中，1963年台灣大學外文系畢業，1974年美國史丹福大學中國文學博士。曾任《現代文學》編輯、《台灣文學研究學報》編委、《笠》詩刊創辦人之一、美國加州大學聖塔芭芭拉校區東亞語言文化研究系榮譽教授。他曾獲中興文藝獎、笠詩社翻譯獎、漢城亞洲詩人大會頒與功勞獎、文建會翻譯成就獎等獎項。

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杜國清是詩人也是學者、評論家，著作等身，任教於美國加州大學聖塔芭芭拉校區，在教學研究之餘，亦推動台灣文學英譯與國際學術交流活動。1994年在美國加州大學成立「世界華文文學論壇」，1996年創刊《台灣文學英譯叢刊》（Taiwan Literature: English Translation Series）半年刊，迄今已出版52集。2003年起主持台灣研究中心（UCSB Center for Taiwan Studies），並擔任該校「賴和吳濁流台灣研究」講座教授。

杜國清推展「台灣作家短期訪問計畫」，主持「台灣作家英譯系列」，多次舉辦「台灣文學與世華文學國際研討會」，以及邀請台灣學者到校訪問，是台灣文學國際化的卓越貢獻者。

杜國清大學時期加入《現代文學》編輯工作，在60年代末期至70年代，譯介中、日、西方詩作與詩論，1971年將波特萊爾《惡之華》譯成中文，1972年起在《笠》連續刊載，1977年由純文學出版，2016年台大出版中心再集結為《惡之華》全譯本。他也譯介出版了西脇順三郎《詩學》、《艾略特文學評論選集》、《艾略特詩選》。

文化部表示，杜國清在台灣文學翻譯推廣與東西方詩論引介影響深遠，開拓國際對臺灣創作與學術的理解，提攜後進，其貢獻足為後世典範。