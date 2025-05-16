屏東砂石場出人命！21歲男倒車載料翻覆　慘遭壓困送醫不治

記者陳崑福／屏東報導
陳姓男子駕駛砂石車在砂車廠內倒車載料時滑落翻覆，送醫不治，相關肇事責任由里港警分局通報勞動部職業安全衛生署調查處理。
▲21歲陳男駕駛砂石車翻覆送醫不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）
里港警分局於5月12日17時36分接獲119轉報，鹽埔鄉某砂石場內有砂石車翻覆事故，立即派員前往處理。
經了解，21歲陳男駕駛砂石車於砂石廠內載料，在倒車過程中車輛滑落翻覆，陳男經消防隊救出後送醫不治。
該案里港警分局已通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心知悉。
記者陳崑福／屏東報導
陳姓男子駕駛砂石車在砂車廠內倒車載料時滑落翻覆，送醫不治，相關肇事責任由里港警分局通報勞動部職業安全衛生署調查處理。
▲21歲陳男駕駛砂石車翻覆送醫不治 。（圖／記者陳崑福翻攝）
里港警分局於5月12日17時36分接獲119轉報，鹽埔鄉某砂石場內有砂石車翻覆事故，立即派員前往處理。
經了解，21歲陳男駕駛砂石車於砂石廠內載料，在倒車過程中車輛滑落翻覆，陳男經消防隊救出後送醫不治。
該案里港警分局已通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心知悉。
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