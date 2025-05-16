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越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕：怕黑吃黑

▲越南籍石材商胡姓男子，搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車，所幸列車長與鐵警局警方協助尋獲，目前由台鐵新營站保管，預定8日晚上完成點交程序。（記者林東良翻攝，下同）

▲越南籍胡姓男子搭乘台鐵區間車忘了帶裝有400萬元的提袋下車。（記者林東良翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

胡姓越南籍移工日前在台鐵區間車上遺落高達400萬元現金，但金源交代不清引起關注。有熟悉相關內情的人士透露，這位移工可能涉及地下匯兌，而胡男就是運鈔手。

全案發生於5月7日晚間，胡姓移工自高雄仁德搭乘區間車前往台南，卻不慎將裝有400萬的提袋遺留在車廂內。胡男取回後被追查金源，胡男起初聲稱自己為石材商人，並稱這筆資金是向其「姊夫」借來，用以返鄉置產。

不過警方調查後發現，胡男實際上只是嘉義某石材工廠的基層員工，月薪約3萬元。他所謂的「姊夫」並非親屬，而是同鄉的台灣人。

根據熟悉台南外籍移工生態業者則透露，台南地區移工有固定的換匯據點，這些地下銀行有不少是以取得身分證的當地人經營，為了避免黑吃黑，會雇用不顯眼、身分難以辨別的同鄉擔任運鈔手，胡男就疑似負責運送現金。

對此台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢已依《銀行法》完成分案，將由檢察官進入偵辦，進一步釐清相關款項是否涉及不法，並待檢察官完成調查程序，再決定是否依法發還。若胡男真為地下匯兌的運抄手，將違反銀行法，最重將判10年徒刑、併科罰金最高2億。

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