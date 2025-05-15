德島美術館斥資6720萬買名畫　被拆穿是贗品撤下1年後免費展出

▲ 日本德島縣立近代美術館在1999年以6720萬日圓買下法國立體派大師讓·梅金傑的畫作《騎單車》，去（2024）年被發現是贗品秒撤下，時隔1年決定免費展出，讓民眾見證館方的錯誤。（圖／翻攝自Instagram／artmajeur）

圖文／CTWANT

日本德島縣立近代美術館去（2024）年將展出一幅國際名畫，是由館方在1999年斥資6720萬日元（約新台幣1385萬元）買下的法國立體派大師讓·梅金傑（Jean Metzinger）知名畫作《騎單車》，卻遭內行人揭露其實是贗品，館方提前撤畫取消展出。時隔1年，館方公告將免費展出《騎單車》，親自講解事發經過，讓大眾見證這起錯誤。

綜合日媒報導，德島縣立近代美術館近日公告要免費展出法國立體派大師讓·梅金傑的一幅名畫《騎單車》，當年由館方斥資6720萬（約新台幣1385萬元）購入，但畫作旁的介紹卻直接寫上是「贗品」，引發各界討論。

原來德島縣立近代美術館於1999年斥資6720萬（約新台幣1385萬元）購入法國立體派大師讓·梅金傑（Jean Metzinger）的知名畫作《騎單車》，據悉，這幅畫作創作於1911年至1912年間；在近代美術館獲得此畫作後，曾大方借給日本全國各地博物館展出，在去年3月也有外借給京都市京瓷美術館展覽。

直到德島縣立近代美術館原定去年7月27日要在館內展出《騎單車》，卻在同年6月接到藝文界人士致電透露，網上有人爆料，館方買到的《騎單車》其實是「天才偽造家」德國偽畫專家沃爾夫岡（Wolfgang Beltracchi）製作的贗品，他光靠這些偽造著名藝術家的畫作收入相當驚人。

館方火速撤下畫作後並取消後續的展覽活動，展開詳細調查，在今年3月館方召開記者會，坦承買下的畫作是贗品。在贗品風波爆發時隔1年，館方決定自今年5月11日至6月15日免費公開這幅贗品，且現場會有工作人員介紹整起事件經過，讓大眾見證他們歷史性的錯誤。報導中指出，展出第一天就有上百人前往朝聖。

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