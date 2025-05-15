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300年神尊被「斬首」毀容畫面曝　文資法難開罰！議員批離譜

▲五通宮珍貴歷史神像遭破壞，議員曹嘉豪質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲五通宮珍貴歷史神像遭破壞，議員曹嘉豪質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣大村鄉300多年歷史的五顯大帝開基祖廟「五通宮」7日遭一名精神狀況不佳的男子持鐮刀闖入，殘暴的將近30尊神像「斬首」，由於這些神尊未列入文化資產保護範圍，縣議員曹嘉豪15日在議會質詢時痛批現行法規，根本無法對如此嚴重的文化破壞行為進行有效懲處，怒轟「簡直離譜」，要求相關單位正視宗教文化資產保護的漏洞問題。

曹嘉豪怒批「廟宇是歷史建築，但神像被砍頭竟無法可罰！這簡直惡質又離譜！」他揭露五通宮雖於2014年被登錄為歷史建築，受《文化資產保存法》保護，但因神像未獲文資身分認定，導致這起文化浩劫僅能依普通毀損罪究責，完全無法反映破壞行為的嚴重性。

▲五通宮珍貴歷史神像遭破壞，議員曹嘉豪質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲五通宮珍貴歷史神像遭破壞，議員曹嘉豪質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

這座創建於清乾隆五十七年（1792年）的古廟，主祀的五顯大帝五位分身分別掌管文運、風水、財運等重要領域，是當地不可或缺的信仰中心。廟方痛心表示，遭破壞的神像多為百年古物，其文化價值與歷史意義難以用金錢衡量。從曹嘉豪公布的現場照片可見，神像從面部到座駕皆傷痕累累，慘不忍睹。

面對質疑，文化局長張雀芬回應，將立即協助廟方啟動神像古物登錄程序，但坦承現階段確實無法適用《文資法》第103條開罰。警察局長陳明君則強調，涉案男子已依毀損罪移送法辦。曹嘉豪議員沉痛表示：「五顯大帝以金身承受災厄，避免精神障礙者傷害無辜民眾」，藉此喚醒社會對文化資產保護的重視。

▲五通宮珍貴歷史神像遭破壞，議員曹嘉豪質詢。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

▲五通宮珍貴歷史神像遭破壞，議員曹嘉豪質詢文化局。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

面對目前亟待解決的「文物保護漏洞」、「罰則不相當」等問題，曹嘉豪認為這場文化浩劫不僅暴露法律保護的不足，更突顯信仰文物在文化資產體系中的邊緣地位。廟方估計神像修復將耗時多年，而如何防止類似事件重演，已成為各界必須正視的嚴肅課題。

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