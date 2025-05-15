5病毒齊發！醫嘆：都不知怎麼看病了　曝恐怖「高峰月」

▲台灣近期有多種病毒同時活耀。（Pixabay／Image by Gundula Vogel）

圖文／鏡週刊

台灣近期有多種病毒同時活耀，包含人類間質肺炎病毒、流感、類流感、新冠病毒及腸病毒等，有兒科醫師分享看診經歷，坦言目前病毒的流行已不再依照過往時序，「已經刷新醫生三觀，都不知道怎麼看病！」並預估6月將達高峰。

台安醫院小兒科醫師詹前俊指出，近期前來就診的孩童幾乎是感染人類間質肺炎病毒（hMPV），同時提及1名國小學童的病例，期連續多日高燒39度不退，胸部X光檢查顯示肺部呈現一片模糊，檢驗後發現感染了多種病毒，甚至還有黴漿菌，其中hMPV檢出最多，讓他直呼病毒流行已不按時序來，「已經刷新醫生三觀，都不知道怎麼看病！」

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詹前俊觀察，最近COVID-19患者數量急增，症狀包含全身痠痛、喉嚨痛、嘔吐、高燒不退，因症狀類似流感，患者得快篩後才能使用抗病毒藥物，然僅約4成患者能夠在第1天快篩驗出病毒，多數患者得到第3天才能驗出。詹前俊說明，hMPV好發在幼兒與高齡者間，症狀類似一般感冒但會持續發燒，可能致嚴重肺炎，因無特效藥，僅能給抗生素。

中華民國基層醫療協會觀察到，最近一週流行病毒第一名是hMPV，其次是類流感。疾管署發言人羅一鈞13日示警，COVID-19疫情已連續5週上升，目前約為去年同期4成左右，今年疫情比去年早開始上升、人數也較低，但上升幅度較去年快，預期高峰會落在6月。除了COVID-19疫情升溫，隨氣溫升高，腸病毒活躍程度也預期將隨之升高。



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