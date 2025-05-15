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NONO判決全文曝！變態淫魔強吻脫褲...冷笑：妳以為我想上妳喔

▲▼NONO。（圖／翻攝自FACEBOOK／NONO陳宣裕）

▲NONO「開黃腔對話」曝光。（圖／翻攝自FACEBOOK／NONO陳宣裕）

記者黃宥寧／台北報導

昔日綜藝圈「B咖一哥」NONO（陳宣裕）遭6女指控性侵猥褻，士林法院僅認定1案成立，判他強制性交未遂罪2年6月，其餘6案全判無罪。判決書揭露NONO對女性伸狼爪的慣用手法與荒唐發言，包括「沒射精不算」、「一回生二回熟」、「有沒有看過那麼大的？」，甚至全盤否認說「我根本不認識她」，讓人看完氣憤難平。全案仍可上訴。

唯一成立的案件發生於2011年，NONO錄製《王牌大賤諜》節目時認識了助理主持人A4，錄影結束後以「太晚了，我開車送妳回家」為由邀約，A4原先婉拒，最終因信任對方及交通不便而答應搭車。NONO先駕車至士林夜市買宵夜，後開往大稻埕河堤停車場，下車走向副駕駛座，強行擁抱A4並將她拉入後座壓制。

A4證稱，NONO壓住她親吻臉與胸部、扯開襯衫、試圖解內褲，將她抱坐在腿上摩擦，她哭著求饒「NO哥拜託，NO哥不要」，用腳猛力踢椅背後跌入腳踏板位置，NONO才停止行為。返家途中，NONO摸她大腿說「妳不要緊張，一回生二回熟」，A4強忍恐懼裝鎮定請他停車，下車後即崩潰痛哭並打電話向工作人員「阿元」訴說過程。

法院審酌A4供述具體一致，且有3名證人補強，包括阿元、母親及閨密，並認定她無誣告動機，判決有罪。

然而，NONO對A4指控提出多項辯解，包括「我根本不認識她」、「我是藝人，不可能選在大稻埕這種公開場所犯案」、「如果真的想性侵，應直接從駕駛座跨過去，不會繞車開後座門」，甚至表示「她自己還坐回副駕，讓我載她回家，不像被害人」。

合議庭認為其說法不合邏輯、違反常情，強調性侵未必經縝密計畫，被害人反應也因人而異，不應用偏見設想「理想受害人」，並指出NONO至今未對任何被害人致歉或和解，判決前仍否認與A4認識，欠缺悔意。

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其餘5名女子的指控均被判無罪，但判決書記載其供述內容與NONO回應，包括：A1控稱NONO在車內撫摸大腿、強吻，另一次在台中金典酒店被其脫浴巾露出生殖器，NONO說「大不大？有沒有看過那麼大的？」，壓制性交後還說「反正沒射精不算，看妳叫得那麼慘，這次就先放過妳」。

A6被邀「看狗」後在住處沙發上遭壓制撫摸、掙脫後NONO竟冷回「妳以為我想上妳喔？」；A8拍戲後被帶回家反鎖壓制性交，事後形容「我整個人像塊木板被壓著，根本掙脫不了」；A9指NONO在車內撫胸、強吻，事後出現創傷症候群並錄音備查。

A10則指NONO邀拍造型照，卻帶她返家反鎖強吻、壓制，企圖性侵未遂。法院均認定補強證據不足，未達超越合理懷疑標準，最終宣判無罪。

儘管法院最終僅認定NONO對其中1名女子犯下強制性交未遂罪，其餘6案皆宣判無罪，法官仍於判決理由中指出：「未認定其餘案件構成犯罪，並非全然否定其經歷，僅因證據未達超越合理懷疑的標準。」此番表述，凸顯法院對證據要求的嚴謹，也映照性侵案件中受害人經歷難以被信、被證明的困境。

6名女子勇敢站出來發聲，最終卻僅一人獲得司法肯認，「她們說了，卻沒被信」成為社會震撼的寫照。即便NONO最終僅一罪成立，他講過的每一句話、做過的每一個動作，早已在受害者與大眾心中留下痕跡。

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