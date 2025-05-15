基隆5歲男童遭父打死「臉大量出血」　謝國樑悲慟重申兒虐零容忍

▲基隆發生5歲男童遭虐殺案件，謝國樑說明案情。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市仁愛區14日傳出一名5歲男童遭45歲簡姓父親虐殺，經送醫搶救後仍宣告不治。對此，基隆市長謝國樑得知消息後深感悲痛，並將會同警察局、兒少處以及社會處進行個案分析，全面檢視基隆市兒少保護體系，盼能更早識別高風險家庭，接住在社安網邊緣求助之兒童，進而全面杜絕兒虐。

本案於14日21時38分接獲通報，救護人員到場時男童已無呼吸心跳，臉部有瘀傷、大量出血，身體疑似出現屍斑，送醫後經搶救仍不治。本案男童父母感情不睦，目前處分居狀態，近日正在討論離婚，男童外婆亦指出父親平時有家暴行為，母親於四月中聲請通常保護令，但尚未核發。14日下午男童由父親自安親班接回仁愛區住處，而母親遲未見到父親將男童送回外婆住處，便前往父親仁愛區住處，到場後發現男童已無生命跡象，母親情緒激動，由鄰居進行通報，警方獲報後即刻展開調查，並在案發兩小時內，於基隆中正區將男童父親逮捕到案，經連夜訊問，嫌疑人已於15日凌晨坦承犯行，全案以殺人罪移送地檢署偵辦。



謝國樑表示，對本案深感遺憾，基隆市政府堅守兒虐零容忍的態度，並嚴正譴責所有形式之兒虐。他進一步指出，將協同警察局、兒少處與社會處等相關單位，針對本案深入調查，盤點並優化高風險家庭之預警與通報系統，期以強化社會安全網絡，避免憾事重演。

謝國樑指出，本案於4月23日首度通報保護事件，4月24日社會處即派案社工訪視，4月28日迄今社工同時以電話與簡訊與男童母親保持聯繫，其母婉拒社工協助，並表示男童與父親互動關係不錯，故尊重父親探視權。社會處針對高風險及脆弱家庭，持續提供心理輔導與支持，經濟需要協助的家庭也會找尋資源挹注。



謝國樑表示，目前教育處已密切與男童就讀之幼兒園保持密切聯繫，男童平時到園狀況正常，園方取得母親同意後，方讓父親帶回。他指出，本案也已聯繫輔諮中心針對園內教職員工安排安心服務以穩定情緒，並視需求擴及該園幼生。



謝國樑也呼籲，如發現鄰里間有疑似家暴情事，務必撥打113家暴防治專線通報。他強調，育兒從來不是件容易的事，基隆市政府也將持續透過兒少處、家庭教育中心與衛生局等單位，提供親職教育、心理支持等多元資源，與家長及照顧者攜手打造更安全、友善的成長環境，共同守護每一位孩子。

謝國樑最後提及，未來有機會盼能與法院體系研議有關保護令的制度，包含核定發出的時效與保障受暴者人身安全的效力，精進降低家暴發生的風險。