生日與家人大吵！她買餅乾聽陌生男說「1句話」感動：世界沒那麼壞

▲原PO在生日當天收陌生人送的餅乾。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，她生日當天跟家人大吵，又想到年初跟交往5年的男友分手，在房間哭了很久才出門去甜點店買東西吃，沒想到排在前面的陌生男送她餅乾，讓她覺得超暖心，「讓我在糟糕的生日天，讓我覺得這個世界其實也沒那麼壞。」

原PO在Dcard心情板以「謝謝你陌生人，拯救了我的生日」為題發文，表示她在生日當天因為工作的事和家人大吵，想到年初和交往5年的男友分手，讓心情差到谷底，「把自己關在房間裡哭了好久好久，什麼都不想做，好不容易才決定出門，去喜歡的甜點店買東西吃，到店門口的時候，不知道為什麼今天人特別多。」

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原PO說，快輪到她時，聽到店員說餅乾只剩兩盒，本來想離開，因為前面那位男生想買兩盒。但對方突然說，「我只要買一盒，這盒給妳買吧。」原PO表示，「我整個愣住，連謝謝都還來不及說，他就走掉了，當下眼淚差點又掉下來，不是覺得自己很幸運，只是現在的我，很需要這樣一點點溫暖，雖然不知道你是誰，會不會看到這篇文章，但是謝謝你，讓我在糟糕的生日天，讓我覺得這個世界其實也沒那麼壞。」

貼文曝光後，網友紛紛留言「生日快樂，也祝那位陌生人上廁所都會有衛生紙擦」、「還好妳出門了」、「搞不好是老天爺派給妳的天使」、「天啊怎會有這種暖男~~~希望我也可以成為給別人溫暖的人」。

而疑似送餅乾的男網友又回，「原本是要買2盒沒錯，後來就沒有買，一部分確實是聽到妳的聲音，也發現妳眼睛腫腫的，只有小小小一部分是我發現現金不夠」，他很慶幸沒全部買下，有留給她。

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