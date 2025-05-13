快訊／到退房時間不見人影　台中男陳屍旅館內

▲台中市第一分局轄區一間行旅有一名男子陳屍屋內，但死者詳細身分有待進一步釐清。（圖／翻攝Google Map）



記者游瓊華／台中報導

台中市中區一行旅今天驚傳一名男房客陳屍房內，飯店人員到了退房時間未見男子辦理退房手續，進門查看，赫見男房客倒臥房內，嚇得趕緊通報警消。消防人員到場後發現男子已經明顯死亡，未送醫；警方初步排除外力介入，但男子身分以及確切死亡原因還有待進一步調查。

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