板橋警匪追逐...「喪屍藥頭」拒檢撞警　3人落網1人是11條通

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局12日晚間，在國慶路與五權路口發現一輛行跡可疑的車輛，上前盤查時，車內駕駛拒絕配合，竟加速逃逸並衝撞執勤員警，造成員警連人帶車倒地，手腳多處擦挫傷。警方追了10分鐘在土城區成功攔截，逮捕3名嫌犯，並搜出依托咪酯、安非他命及海洛因等毒品。其中黃姓男子竟是身背11條通緝的慣犯，全案依毒品罪、妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送新北地檢署。

▲警方攔截拒檢逃逸的小客車，其中黃男竟背11條通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，昨天晚間8時許，板橋警方在國慶路與五權路口巡邏時，發現一輛可疑車輛，經辨識車內乘客為轄區毒品人口，於是上前進行攔查。不料，車輛駕駛不僅未停車配合，反而猛踩油門加速逃逸，並在過程中衝撞上前攔阻的員警，導致員警連人帶車摔倒在地，手腳多處擦挫傷。

警方一路尾隨這輛拒檢的小客車。駕駛為躲避警方追捕，不僅在市區高速行駛，甚至不顧安全闖紅燈，警匪追逐場面一度相當驚險，嚇壞不少目擊民眾。最終，警方在土城區學成路巷內成功攔截這輛Lexus。

警方在車內搜出依托咪酯、安非他命及海洛因等毒品。更令人震驚的是，經警方進一步調查，其中一名黃姓男子竟是身背詐欺、毒品等多達11條通緝的慣犯。訊後將3人依毒品危害防治條例、妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方也將持續追查毒品來源。