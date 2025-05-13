　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

板橋警匪追逐...「喪屍藥頭」拒檢撞警　3人落網1人是11條通

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局12日晚間，在國慶路與五權路口發現一輛行跡可疑的車輛，上前盤查時，車內駕駛拒絕配合，竟加速逃逸並衝撞執勤員警，造成員警連人帶車倒地，手腳多處擦挫傷。警方追了10分鐘在土城區成功攔截，逮捕3名嫌犯，並搜出依托咪酯、安非他命及海洛因等毒品。其中黃姓男子竟是身背11條通緝的慣犯，全案依毒品罪、妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送新北地檢署。

▲▼警方在土城攔截拒檢逃逸的Lexus小客車，其中黃男竟背11條通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方攔截拒檢逃逸的小客車，其中黃男竟背11條通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，昨天晚間8時許，板橋警方在國慶路與五權路口巡邏時，發現一輛可疑車輛，經辨識車內乘客為轄區毒品人口，於是上前進行攔查。不料，車輛駕駛不僅未停車配合，反而猛踩油門加速逃逸，並在過程中衝撞上前攔阻的員警，導致員警連人帶車摔倒在地，手腳多處擦挫傷。

警方一路尾隨這輛拒檢的小客車。駕駛為躲避警方追捕，不僅在市區高速行駛，甚至不顧安全闖紅燈，警匪追逐場面一度相當驚險，嚇壞不少目擊民眾。最終，警方在土城區學成路巷內成功攔截這輛Lexus。

警方在車內搜出依托咪酯、安非他命及海洛因等毒品。更令人震驚的是，經警方進一步調查，其中一名黃姓男子竟是身背詐欺、毒品等多達11條通緝的慣犯。訊後將3人依毒品危害防治條例、妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方也將持續追查毒品來源。

▲▼警方在土城攔截拒檢逃逸的Lexus小客車，其中黃男竟背11條通緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心
川普談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀
想硬上「泥醉女」發現是男的！　逼口交丟下500元
NONO涉性侵判囚2年6月　老婆朱海君神隱到底拒回應
國定假日多5天會怎樣？黃崇仁：多放3、4天死不了人
川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣
快訊／王文洋不忍了！　發出3聲明
擊落馬航MH17釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責
獨／大馬路上驚見鱷魚！　民眾嚇壞
秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金門機車高速衝撞過馬路行人！男重傷昏迷後送　驚悚影片曝

路怒症上身！運將街頭爆氣嗆「開槍、砍人」　律師：恐涉2罪

豪門被訴認親有前例　辜振甫險被栽贓法院還清白

板橋警匪追逐...「喪屍藥頭」拒檢撞警　3人落網1人是11條通

獨／抓了巨型綠鬣蜥來了更兇的　高雄大馬路驚見1.5m長鱷魚趴走

毒品通緝犯怕關騎車狂竄　警圍捕「撞自家人」1人腿骨折送醫

快訊／基隆垃圾車衝下斜坡！撞民宅電桿　車頭爛毀駕駛受傷

椎心之痛！桃園翁痛失愛子借酒澆愁醉倒路邊　暖警送返家

保證獲利再現！屏東男投資險被騙20萬　警銀合力成功阻詐

拚命20年竟翻車！NONO伸狼爪侵犯女子　語錄一條比一條噁

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

金門機車高速衝撞過馬路行人！男重傷昏迷後送　驚悚影片曝

路怒症上身！運將街頭爆氣嗆「開槍、砍人」　律師：恐涉2罪

豪門被訴認親有前例　辜振甫險被栽贓法院還清白

板橋警匪追逐...「喪屍藥頭」拒檢撞警　3人落網1人是11條通

獨／抓了巨型綠鬣蜥來了更兇的　高雄大馬路驚見1.5m長鱷魚趴走

毒品通緝犯怕關騎車狂竄　警圍捕「撞自家人」1人腿骨折送醫

快訊／基隆垃圾車衝下斜坡！撞民宅電桿　車頭爛毀駕駛受傷

椎心之痛！桃園翁痛失愛子借酒澆愁醉倒路邊　暖警送返家

保證獲利再現！屏東男投資險被騙20萬　警銀合力成功阻詐

拚命20年竟翻車！NONO伸狼爪侵犯女子　語錄一條比一條噁

川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

慶祝行情降溫！　上證指數開高走低　港股跌1.67％

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

絕美「回族新娘」驚艷全網！攝影師認證：家族出美女

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

突站起來頭暈小心「姿勢性高血壓」　醫：死亡風險高87%

12強淘汰韓國的林昱珉　韓媒看好未來大聯盟對決李政厚、金慧成

COMPUTEX 2025「ESG GO！」系列活動　共創永續未來

聽過CKM症候群嗎？　心臟、腎臟、代謝其實息息相關

40℃高溫要來了！中國北部將迎「熱浪」…居民嘆：感覺熱早了

【驚險瞬間】#苗62線 巨石崩落砸車！駕駛下車急撥電話求救

社會熱門新聞

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

不聽母勸「放下就好」軟爛男殺女友毀2家

即／廠商送床單醫院停車場撞死清潔婦

國一離奇死亡車禍！賓士大G男命喪車內

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

快訊／交警幫攔通緝犯　慘遭派出所同仁撞斷腿

快訊／上班快改道！　國1事故塞爆

NONO涉「性侵猥褻6女」今宣判　過去7度不認罪

王文洋爆5歲私生兒！　20多歲女要求認親討10億

王文洋「不倫師生戀」翻臉王永慶！　為了10億兒告女友

王文洋被錄音拍照！　包養小40歲嫩女付上千萬

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

更多熱門

相關新聞

金門機車高速衝撞！行人重傷昏迷後送

金門機車高速衝撞！行人重傷昏迷後送

金門金寧鄉伯玉路二段家樂福前，昨（12）日傍晚17時45分許發生一起驚悚交通事故！一名男子騎乘普通重型機車，行經伯玉路往瓊林方向時，竟在行人穿越道上，猛烈撞擊正步行橫越馬路的男子。現場發出一聲巨響，兩人當場倒地，滿地都是鮮血，場面怵目驚心。事故造成行人頭部重創、左胸與左腳骨折，傷勢相當嚴重，至今仍昏迷未醒，騎士則左側手腳多處擦挫傷。兩人皆由消防人員緊急送金門醫院搶救搶救，行人目前已後送。

毒品通緝犯拒捕狂竄　警追趕「撞自家人」1人骨折

毒品通緝犯拒捕狂竄　警追趕「撞自家人」1人骨折

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

中捷藍線機電工程標明簽約　盧秀燕同框蔣萬安

中捷藍線機電工程標明簽約　盧秀燕同框蔣萬安

男騎越野自行車「衝地下道階梯」畫面曝

男騎越野自行車「衝地下道階梯」畫面曝

關鍵字：

板橋毒品拒檢影音

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面