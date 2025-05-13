王文洋包養163公分嫩妹！身分起底　長相甜美相差40歲

▲王文洋身價千億，妻子陳靜文2007年過世後，他單身至今。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

宏仁集團總裁王文洋在結束與呂安妮的感情後恢復單身，他與女兒王思涵住在北市信義區御之苑豪宅，過著含飴弄孫的生活，未料，最近一宗官司打亂他平靜的生活，讓王文洋非常困擾。

這一件官司，起因於王文洋和一名宋姓女子5年多前發生的一段情，宋女還為王生下一名男孩，如今小孩已到了要上小學的年紀，女方希望孩子能認祖歸宗，要王文洋出面負責；面對突如其來的認親要求，王文洋不認為孩子是兩人所生，拒絕認領，女方只好告上法院，請求法官確認2人的親子關係，台北地院日前為此開庭調解，女方開價逾10億元和解金，但遭王文洋拒絕。

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▲宋姓女子曾在交友網站徵包養，自稱是學生妹，不菸不酒，身高163公分。

本刊調查，與王文洋有過一段情的宋女，20多歲，長相甜美，曾在aSugarDating交友網站、也就是俗稱的「包養網站」刊登徴友訊息，自稱學生妹，要求幫她完成學業，身高163公分，至於零用錢的需求可商議，宋女稱是透過此網站與王文洋往來，知情人士指出，王文洋是透過中間人與宋女搭上線，並非直接上網找宋女。

宋女與王文洋搭上線，認識之初，2人曾多次見面，一拍即合後發生性關係，王文洋在與前女友呂安妮分手後曾多次表示，自己不會再有婚姻，但不排斥多認識女性朋友，儘管宋女青春洋溢，讓王有與大學生談戀愛的感覺，但友人說王有守住底線，與宋小姐並沒有真的談感情。

知情人士轉述，宋女一開始與王文洋往來，確實是建立在金錢之上，只是王出入有名車接送，談吐風趣，出手又大方，讓她對王日久生情，因而發展出一段情，與王親熱時也沒有要求對方要做好防護措施，一切順其自然。不久，宋女發現自己懷孕，經過考慮再三，決定把2人愛的結晶生下來。



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