國道一號離奇死亡車禍！　賓士大G男駕駛命喪車內

▲國道1號南下17公里處（內湖交流道路段），12日下午發生自撞車禍。（圖／高速公路1968）



記者曾羿翔／綜合報導

內湖區國道1號南下17K處下午2時43分發生一起自撞車禍，40多歲男駕駛賓士大G越野車不明原因自撞護欄，警消獲報到場發現並無受困，但男駕駛疑因疾病導致失去生命跡象，緊急送醫搶救，晚間仍不治身亡。

據了解，事發當時越野車不明原因擦撞內側護欄後，沒有馬上停下，車身與護欄持續摩擦，駕駛疑似因身體不適在自撞前就已昏迷。事發原因與經過仍待警方進一步調查與釐清。